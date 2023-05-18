Кто из российских звёзд приобрёл квартиры в Дубае и сейчас зарабатывает миллионы

Неведомая волшебная сила продолжает манить российских звёзд в Дубай. Все они, конечно, в один голос заявляют, что это просто хорошие инвестиции и удобная дача. А вот жить там постоянно никто не собирается. Так ли это, неизвестно. Ясно одно: местечко это хлебное и позволяет как минимум роскошно отдохнуть, как максимум помочь богатым людям стать ещё богаче. Кто из российских знаменитостей прикупил себе квартирку в ОАЭ и неплохо пополнил своё состояние, рассказываем.

Как устроилась в Дубае Ксения Собчак? Фото © ТАСС / Щербак Александр

Около года назад весьма неплохую квартирку площадью 120 квадратов прикупила себе там телеведущая Ксения Собчак. Её апартаменты находятся в самом центре Дубая, в жилом комплексе премиального класса St. Regis Residences. Две спальни, а прямо из окна можно наблюдать знаменитый небоскрёб "Бурдж-Халифа". Тут же под рукой опера, фонтаны, парк. А внутри самого ЖК — детские площадки, фитнес- и спа-центры, рестораны — всё что душе угодно.

Как утверждают риелторы, на всю эту роскошь Собчак потратила около 60 миллионов рублей. И, судя по всему, о своём приобретении совсем не жалеет. Даже больше — телеведущая активно зазывает туда и других селебрити. В соцсетях Ксения то и дело выкладывает рекламные посты о недвижимости и бизнесе в Дубае и даже об обучении для детей за границей. Зарабатывает она и на самой квартире. По последним данным, нынешняя стоимость шикарного жилья Собчак — примерно 83–84 миллиона рублей. Как поделился основатель одного из дубайских агентств недвижимости Дмитрий Сибилев: "Если же эту недвижимость сдавать в аренду, то можно получать около пяти миллионов рублей в год. Но это не очень хорошая инвестиция. Подобные дорогущие квартиры покупают скорее из-за того, что просто нравится, то есть чтобы самому там жить. Продать её потом достаточно сложно".

На какие суммы приобрели недвижимость в Дубае Александр Ревва и Стас Михайлов? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Вадим Тараканов

Роскошными апартаментами обзавёлся и Александр Ревва, он приобрёл жильё в небоскрёбе Address Beach Residences, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса. Год назад шоумен потратил на неё около ста миллионов рублей. А сейчас апартаменты стоят уже 150. Заработать на аренде такой квартиры можно 7,5 миллиона рублей.

Стас Михайлов купил сразу несколько двухкомнатных квартир в комплексе The Palm Tower. Эксперт сказал: "Стоимость одной такой квартиры сейчас около 94 миллионов рублей. За год на ней можно заработать больше пяти миллионов, сдавая в аренду. Многие покупают недвижимость в Дубае с этой целью. Если приобрести квартиру за эту же стоимость, к примеру, в Москве или Петербурге, то заработаешь на аренде как минимум в три раза меньше".

Однако сдавать подобное жильё — дело не самое благодарное. Поэтому куда выгоднее его просто перепродать. Но вот какая загвоздка. Сделать это ещё сложнее. "Это уже вторичное жильё и причём достаточно дорогое. Сейчас рядом строятся дома, которые будут лучше по наполнению и скоро перебьют ценник вышеперечисленных. Для инвестиций лучше покупать то, что дёшево, — это сегмент эконом или комфорт".

В разговоре с "Комсомольской правдой" Дмитрий Сибилев продолжает. "Такие квартиры очень хорошо растут в цене, поэтому покупают их практически вслепую. В них, как правило, не живут, на них зарабатывают перепродавая. Поэтому выгоднее всего вкладываться в ещё строящиеся дома. Они будут новее и выигрышнее по наполнению, чем то, что купили эти звёзды".

Найти покупателя на столь дорогое жильё довольно сложно. Ведь вместе со стоимостью растут и запросы. Если отдаёшь достойную плату, хочешь, чтобы устраивало всё. А таких безумных фанатов дубайской недвижимости можно встретить разве что среди российских звёзд. И тут у нас какой-то замкнутый круг получается.

Кто ещё из российских звёзд мечтает перебраться в Дубай? Фото © Shutterstock

Ну в любом случае в одиночестве наши богатенькие Буратины там не останутся. По последним данным, там сейчас прячется от налоговой блогерша Александра Митрошина в 50-квадратной квартирке за 20 миллионов рублей (да, скромновато). Телеведущая Ксения Бородина, правда, ещё не перебралась, ждёт, когда её домик в районе Downtown Dubai достроят. Купила там квартирку и скандально известная Елена Блиновская. Вот только когда она сможет съездить отдохнуть в Эмираты, вопрос пока открытый. Ну и поговаривают, что где-то там же планирует проживать Егор Крид. Так что скучно точно не будет.