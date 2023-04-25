Мальчик или девочка: 13 народных хитростей, как определить пол ребёнка

Зачем нужно ультразвуковое исследование, если существует огромное множество проверенных личным опытом наших бабушек и прабабушек примет и гаданий о том, какого пола малыш родится? Многие до сих пор доверяют им больше, чем науке. И, кстати, они действительно работают. Собрали для вас интересные способы, как узнать пол нового члена семьи, не обращаясь за помощью к медикам.

Как определить пол будущего ребёнка: приметы

С помощью каких примет можно определить пол ещё не родившегося ребёнка? Фото © Freepik / cookie_studio

Примета 1. Самым, наверное, известным из всех признаков является изменение внешности будущей мамы. С этим согласны даже врачи. Если женщина ждёт мальчика, то она становится очень красивой, буквально расцветает. А вот если девочку, то наоборот. Говорят, что дочка забирает мамину красоту. В какой-то степени так оно и есть. Известно, что родительница делится с ребёнком гормонами. И маленькая принцесса, конечно же, в первую очередь старается взять так называемый гормон красоты. Отчего у женщины начинают сечься и выпадать волосы, тускнеет кожа, могут появиться пигментные пятна, сыпь, прыщи и тому подобное.

Примета 2. Помимо внешности меняется и походка беременной. Лёгкая и грациозная говорит о том, что внутри будущая балерина. А вот неуклюжая и неповоротливая — явное свидетельство того, что сын будет не танцор. Примета 3. Определить пол ребёнка можно ещё по форме живота. Если он круглый и широкий, выпирающий влево, — ждать девочку. А вот острый и торчит вперёд или выдаётся вправо — значит, мальчика. Примета 4. Советовали бабушки обращать внимание и на первые движения малыша в утробе. Если почувствовали ребёночка в правой части живота, то родится определённо сын, а вот в левой — дочка. Принцессы почему-то любят бить маму по печени, в то время как богатыри — по мочевому пузырю.

Примета 5. Известно, что предпочтения в еде у мужчин и женщин тоже разные. При мальчике будущая мама налегает на мясо, выпечку, жареную картошку, солёные огурцы и всё в таком духе. Часто хочет есть и начинает любить даже те продукты, которые на дух не переносила. А вот девочки куда более избирательны. Они отдают предпочтение сладкому или же кислому. Примета 6. Определить пол малыша можно ещё и по сердцебиению. Считается, что у представительниц слабого пола оно бьётся чаще, чем у сильной половины человечества. Примета 7. Согласно народным приметам, когда женщина ждёт храброго защитника, то на последних месяцах беременности у неё могут сильно отекать ноги. Маленькие хозяюшки куда более лояльны к маме.

Как определить пол будущего ребёнка самостоятельно? Фото © Freepik / grointstudio

Примета 8. Несмотря на то что ждущая малышку женщина в целом начинает выглядеть хуже, кожа на руках у неё улучшается, становится мягкой и нежной. А вот малыш почему-то, напротив, способствует сухости ладоней вплоть до трещинок. Примета 9. Дети также способны влиять на температуру тела будущей мамы. Если ей постоянно жарко и не хватает воздуха, то родится определённо мальчик. И наоборот, если она чувствует внезапный озноб и холод, это признаки рождения красавицы. Примета 10. Узнать, кто же родится, можно одним весьма нестандартным способом. Если на детской площадке к животу проявляют интерес мальчики дошкольного возраста, то будет точно девочка. Считается, что их привлекает будущая невеста. К сожалению, в обратную сторону примета не работает.

Примета 11. У будущей мамы весьма часто меняется и настроение. Смотреть нужно на то, в котором она пребывает дольше. Считается, что в ожидании малыша женщина становится довольно спокойной, а вот если малышки, то просто ураганом эмоций. Ну правильно, две женщины вместе, какой уж тут покой.

Как узнать пол ребёнка по народным гаданиям

Народные гадания на пол будущего малыша. Фото © Freepik / jcomp

Гадание 1. Если все описанные выше приметы ничего не прояснили (и такое может быть), то можно провести особое "гадание". Нужно попросить беременную показать руки. Если она повернёт их ладонями кверху, то родится дочка, а вот если вниз — сынок. Гадание 2. Можно попробовать ещё один нестандартный способ определения пола малыша. Для этого понадобится большой металлический ключ, который женщину надо попросить поднять. Если она сделает это, держа его за круглую сторону, родится девочка. Если за длинную узкую, то мальчик. А вот если схватила за середину, можно ждать и двойню.

Народные советы, как зачать мальчика (или девочку)

Раньше, да и сейчас, когда семейная пара хочет завести ребёнка определённого пола, она нередко обращается к народным приметам ещё до зачатия. К примеру, считается, что мальчик появится, если роковая ночь была ясной и безветренной, а луна неполной. А вот девочки предпочитают полнолуние, снежную или дождливую погоду. Особую роль играет и день. Согласно народным приметам, если зачатие произошло в чётный месяц нечётного года или нечётный месяц чётного года, то родится храбрый воин. С дамами же всё наоборот: в чётный месяц чётного года или нечётный месяц нечётного года. Атмосферу тоже нужно создать определённого характера: если желается представитель сильного пола, помещение нужно проветрить, оно должно быть прохладным со свежим воздухом. Хрупкие красавицы предпочитают тепло и приятный запах. Весьма занятной была примета класть что-нибудь под подушку. Для мальчика требовалось положить машинку или игрушечный пистолет, иногда топор (тоже игрушечный, конечно), а вот для девочки — розовую ленту. Вероятность зачатия мальчика увеличивается, если женщина какое-то время налегает на белковую пищу, а если хочется малышку, от мясных продуктов лучше на время вовсе отказаться. И самый нескромный совет, который давали молодожёнам бабушки: для малыша первым достичь оргазма должен мужчина. А вот чтобы зачать девочку, активность должна проявить женщина.