Стала известна средняя стоимость генеральной уборки в квартире

Спрос на клининговые услуги в России вырос, особенно это заметно в городах-миллионниках. Средняя стоимость генеральной уборки в квартире на сегодняшний день составляет 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы "Авито.Услуги".

Так, примерно за четыре с половиной тысячи рублей исполнитель пропылесосит, проведёт влажную уборку и наведёт порядок во всей квартире. Ещё можно заказать услугу чистки ковров за цену от 1,8 тысячи рублей, мягкой мебели — от двух тысяч рублей, а помыть одно окно — от 500 рублей. При этом в пресс-службе предупредили, что финальная стоимость зависит от объёма и сложности работ.

Вместе с тем указывается, что по итогам прошлого года спрос на услуги клининга вырос на 38% в РФ по сравнению с 2021 годом. Причём показатель особенно увеличился в густонаселённых городах, в том числе Красноярске (+69%), Самаре (59%), Екатеринбурге (+58%). Также в прошлом году на 51% выросло число предложений от работников и клининговых служб.

Упростить и ускорить процесс уборки россиянам помогают современные приспособления. Так, 42% опрошенных используют сразу несколько гаджетов, в том числе робот-пылесос (24%) и посудомоечную машину (22%). Ещё у 10% респондентов есть пароочиститель, у 9% — паровая швабра, у 7% — машинка для сушки белья. При этом преобладающая часть россиян (59%) не использует ничего из таких гаджетов. Особенно это касается людей старше 65 лет (69%). Обходится без современных приспособлений и молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (54%), а также респонденты от 25 до 34 лет (55%).