Подушки выбросить, запастись хлоркой: Врач дал советы, как безопасно расконсервировать дачу

Заезд на дачу с наступлением весны, "расконсервирование" летнего дома — дело ответственное, особенно с учётом того, что он может быть источником биологической угрозы из-за поселившихся там мышей и прочих грызунов. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, эксперт по дезинфекции Дмитрий Вихров.

В интервью сайту KP.RU он напомнил, что мелкие грызуны могут переносить заболевания, опасные для животных и людей, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также туляремию — острую инфекцию, которая поражает лимфатические узлы. И это не считая переносимых грызунами паразитов, гельминтов, клещей и блох. Чтобы всё это подцепить, необязательно контактировать непосредственно с животными, достаточно дотронуться до их экскрементов и следов мочи.

Найти же гнёзда мышей просто: нужно изучить спальные места, все входы и выходы в дом, коммуникации, вентиляцию, места водоснабжения и хранения запасов пищи, а также участки под крышей и чердаки.

Прежде чем заняться уборкой, рекомендует врач, желательно надеть одноразовый защитный комбинезон-каспер, который можно купить в Интернете или на заправке. Также следует использовать хозяйственные перчатки и респиратор. Складывать найденные "подарки" нужно в плотный мусорный мешок. Всё постельное бельё и покрывала в пакете нужно отправить в стирку. Последняя должна проводиться при температуре как минимум 60 градусов и как можно дольше. Затем бельё требуется высушить и прогладить. Матрасы и подушки, на которых нет видимых повреждений от грызунов, нужно вывесить проветриться на солнце. Если же их изрядно погрызли, лучше их выкинуть. Стоит помнить, что моча грызунов въедливая, а возбудители инфекции убиваются тяжело.

Все поверхности, включая диваны и каркасы кроватей, нужно обработать дезинфицирующими средствами, предназначенными для борьбы с широким спектром микроорганизмов. Средство следует оставить на 30 минут или час и только потом смыть. Отдельно раствором для мебели нужно протереть столики и шкафы, а также места, где открываются и закрываются двери. Проветривать можно только после завершения уборки, чтобы пыль не разлеталась по всему дому.

Также нужно внимательно осмотреть продукты. Если что-то погрызли мыши, надо выбросить всю упаковку. Найденные останки мыши трогать можно только в перчатках. Трупики следует сложить в бумажный пакет и сжечь вместе с дачным садовым мусором.

"Домовая плесень и вредные грибки после зимы сразу не покажутся. Они любят тепло и влажность, и если уж в доме поселились, то проявят себя, когда создадутся для них подходящие условия. Грибки часто поражают строительные конструкции глубоко, многое зависит от того, из какого материала построен дом, какая впитывающая способность у материала и насколько глубоко грибок уже проник. Самостоятельно его извести получится вряд ли. Бывает, что, чтобы окончательно вывести домовую плесень и грибки, хорошенько потрудиться приходится и профессионалам", — рассказал Вихров.