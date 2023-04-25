Врач объяснила, почему солнце провоцирует появление прыщей и как от этого защититься

С наступлением лета многие обладатели проблемной кожи замечают внезапное улучшение её состояния. Однако на деле всё может быть не так позитивно, как может показаться на первый взгляд. Ультрафиолет действительно может оказывать противовоспалительное действие на проблемную кожу, но только при условии использования солнцезащитных средств и дозированного пребывания под прямыми солнечными лучами. Если проблемная кожа подвергается длительному нахождению на солнце и при этом не защищена средствами с UV-фильтрами, то новые высыпания не заставят себя ждать, предупреждает врач-дерматолог, миколог "СМ-Косметология" Нана Носарева.

"Во-первых, прямые солнечные лучи нарушают защитный барьер кожи, что способствует обезвоживанию. Солнце действительно способно уменьшать количество кожного сала и очаги воспалений, но при нарушении гидролипидного баланса состояние кожи усугубится. Во-вторых, под влиянием солнечных лучей роговой слой эпидермиса утолщается, чтобы защититься от ожога: отмершие клетки уплотняются, под ними накапливается кожное сало, закупоривая при этом устья пор и провоцируя возникновение новых воспалений", — отмечает эксперт.

По словам собеседницы Лайфа, в момент пребывания на солнце на кожу воздействуют не только лучи ультрафиолета, но и фактор температуры. А на жаре чрезмерное салоотделение лишь усиливается.

"Во избежание обострений следует обязательно наносить солнцезащитные средства, предназначенными для жирной и проблемной кожи, и не подвергать кожу лица воздействию активного солнца — с 10 до 16 часов", — призывает врач.