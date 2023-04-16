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16 апреля, 09:57

6 продуктов, вызывающих акне

Дерматолог Воронина: Выпечка и фастфуд могут влиять на проявления акне

На тяжесть проявлений акне в крайне редких случаях может повлиять диета. Об этом рассказала дерматолог клиники "Рассвет" Вера Воронина в беседе с "Газетой.ru". При этом эксперт отметила, что большинству пациентов не нужно отказываться от каких-либо продуктов.

"Акне не является непосредственно зависимым от питания заболеванием. Есть небольшие данные о том, что продукты с высоким содержанием свободных углеводов, например выпечка, сладости, рис и пшеница, могут повлиять на тяжесть проявлений акне", — сказала Воронина.

Также, по словам дерматолога, влияние могут оказать фастфуд и молоко, особенно обезжиренное, так как оно содержит больше углевода лактозы. Но данная зависимость наблюдается лишь у небольшого количества людей, особенно с выраженными комедонами, уточнила специалист.

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Тем пациентам, кто заподозрил влияние диеты на акне, дерматолог посоветовала исключить привычные продукты на срок от четырёх до шести недель, а затем снова ввести их в меню и оценить реакцию кожи. Если улучшений на такой диете не наблюдалось, то отказываться от продуктов насовсем нецелесообразно, заключила Воронина.

Ранее врач Ксения Серебренникова назвала причины появления акне во взрослом возрасте и рассказала о способах лечения. По её словам, этим заболеванием страдают 8% людей в возрасте от 25 до 34 лет и 3% — в возрасте от 35 до 44 лет.

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shutterstock

Никита Никонов
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