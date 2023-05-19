Кто станет любимцем звёзд и как изменится жизнь всех знаков зодиака после новолуния 19 мая 2023 года

Новолуние — точка, которая фиксирует через себя важные астрологические влияния. В момент новолуния Юпитер будет находиться в квадратуре к Плутону. Целую неделю после начала нового лунного цикла будут закладываться важные процессы в мировом политическом пространстве всего мира. Одни из самых важных решений в международном пространстве могут быть заложены именно в это время. Для многих людей это станет временем глобальных изменений.

Когда случится новолуние 19 мая 2023 года?

Чего ждать от рокового новолуния 19 мая и кто окажется под ударом кармы? Фото © Shutterstock

Новолуние случится в эту пятницу, 19 мая, в 19:53 по московскому времени. Новый лунный цикл продолжится до 18 июня 2023 года. Этот период знаменуется важным событием, делает акцент астролог. Ведь планета Юпитер окончательно и полностью перейдёт в знак зодиака Телец.

Для многих это станет временем колоссальных перемен, связанных с материальными потоками и любыми финансовыми достижениями. Это время особенно благоприятно для представителей Земных знаков зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов Маргарита Гепард астролог

Чего ждать от рокового новолуния 19 мая

"Меркурий, вышедший из ретроградной фазы, но при этом ещё не набравший нужной скорости, будет влиять на все процессы", — предостерегает Маргарита Гепард. Поэтому неделя после новолуния ещё будет требовать раскачки и внимательности ко всем процессам. Многие вещи будут подвергаться анализу и видеться под другим углом.

Это прекрасное время, чтобы осознанно начать желаемые перемены. Для многих это может стать начальной точкой для старта в новых проектах Маргарита Гепард астролог

Астролог продолжает: "Именно в это новолуние можно заложить важные для себя точки роста, которые уже летом дадут хорошие всходы. Неделя после новолуния будет особенно сильно заряжена на преобразовательные перемены. Во многом на это повлияют и политические изменения в ряде стран, когда станет понятно, куда же двигаться дальше".

Новолуние 19 мая: Как изменится жизнь знаков зодиака после

Что пророчит гороскоп знакам зодиака после новолуния 19 мая 2023 года. Фото © Shutterstock

Не только от непосредственно фазы луны и нового цикла, но и перехода планеты в другой знак зодиака жизнь людей, рождённых под определёнными созвездиями, может измениться сильнее, чем у других. Со слов астролога Маргариты Гепард, обладатели знака зодиака Телец станут фаворитами данного времени. "Для них наступает период колоссальных перемен и возможностей, максимальное расширение всех сфер их жизни".

Но это не единственные счастливчики: люди знаков зодиака Дева и Козерог получат достойную порцию позитива и новых перспектив, событийную удачу. А Скорпионы, Водолеи и Львы ощутят дыхание новых возможностей, но через преодоление трудностей и разлом старых идей. Близнецы и Овны откроют для себя новые возможности.

Раки и Рыбы вздохнут свободнее, получив новые шансы. Весы и Стрельцы получат то, что отдавали сами, возврат энергии из прошлого, тут работает поговорка "что отдали, то и получили" Маргарита Гепард астролог