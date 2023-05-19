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19 мая, 08:01

Кто станет любимцем звёзд и как изменится жизнь всех знаков зодиака после новолуния 19 мая 2023 года

Приближается очередной переломный момент и важное астрологическое событие. Как отразится новолуние в мае не только на представителях зодиакального круга, но и политике, Лайфу рассказала астролог Маргарита Гепард.

Новолуние — точка, которая фиксирует через себя важные астрологические влияния. В момент новолуния Юпитер будет находиться в квадратуре к Плутону. Целую неделю после начала нового лунного цикла будут закладываться важные процессы в мировом политическом пространстве всего мира. Одни из самых важных решений в международном пространстве могут быть заложены именно в это время. Для многих людей это станет временем глобальных изменений.

Когда случится новолуние 19 мая 2023 года?

Чего ждать от рокового новолуния 19 мая и кто окажется под ударом кармы? Фото © Shutterstock

Чего ждать от рокового новолуния 19 мая и кто окажется под ударом кармы? Фото © Shutterstock

Новолуние случится в эту пятницу, 19 мая, в 19:53 по московскому времени. Новый лунный цикл продолжится до 18 июня 2023 года. Этот период знаменуется важным событием, делает акцент астролог. Ведь планета Юпитер окончательно и полностью перейдёт в знак зодиака Телец.

Для многих это станет временем колоссальных перемен, связанных с материальными потоками и любыми финансовыми достижениями. Это время особенно благоприятно для представителей Земных знаков зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов

Маргарита Гепард

астролог

<p>Для многих это станет временем колоссальных перемен, связанных с материальными потоками и любыми финансовыми достижениями. Это время особенно благоприятно для представителей Земных знаков зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов</p>
<p>Для многих это станет временем колоссальных перемен, связанных с материальными потоками и любыми финансовыми достижениями. Это время особенно благоприятно для представителей Земных знаков зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов</p>

Чего ждать от рокового новолуния 19 мая

"Меркурий, вышедший из ретроградной фазы, но при этом ещё не набравший нужной скорости, будет влиять на все процессы", предостерегает Маргарита Гепард. Поэтому неделя после новолуния ещё будет требовать раскачки и внимательности ко всем процессам. Многие вещи будут подвергаться анализу и видеться под другим углом.

Это прекрасное время, чтобы осознанно начать желаемые перемены. Для многих это может стать начальной точкой для старта в новых проектах

Маргарита Гепард

астролог

<p>Это прекрасное время, чтобы осознанно начать желаемые перемены. Для многих это может стать начальной точкой для старта в новых проектах</p>
<p>Это прекрасное время, чтобы осознанно начать желаемые перемены. Для многих это может стать начальной точкой для старта в новых проектах</p>

Астролог продолжает: "Именно в это новолуние можно заложить важные для себя точки роста, которые уже летом дадут хорошие всходы. Неделя после новолуния будет особенно сильно заряжена на преобразовательные перемены. Во многом на это повлияют и политические изменения в ряде стран, когда станет понятно, куда же двигаться дальше".

Новолуние 19 мая: Как изменится жизнь знаков зодиака после

Что пророчит гороскоп знакам зодиака после новолуния 19 мая 2023 года. Фото © Shutterstock

Что пророчит гороскоп знакам зодиака после новолуния 19 мая 2023 года. Фото © Shutterstock

Не только от непосредственно фазы луны и нового цикла, но и перехода планеты в другой знак зодиака жизнь людей, рождённых под определёнными созвездиями, может измениться сильнее, чем у других. Со слов астролога Маргариты Гепард, обладатели знака зодиака Телец станут фаворитами данного времени. "Для них наступает период колоссальных перемен и возможностей, максимальное расширение всех сфер их жизни".

Но это не единственные счастливчики: люди знаков зодиака Дева и Козерог получат достойную порцию позитива и новых перспектив, событийную удачу. А Скорпионы, Водолеи и Львы ощутят дыхание новых возможностей, но через преодоление трудностей и разлом старых идей. Близнецы и Овны откроют для себя новые возможности.

Раки и Рыбы вздохнут свободнее, получив новые шансы. Весы и Стрельцы получат то, что отдавали сами, возврат энергии из прошлого, тут работает поговорка "что отдали, то и получили"

Маргарита Гепард

астролог

<p>Раки и Рыбы вздохнут свободнее, получив новые шансы. Весы и Стрельцы получат то, что отдавали сами, возврат энергии из прошлого, тут работает поговорка "что отдали, то и получили"</p>
<p>Раки и Рыбы вздохнут свободнее, получив новые шансы. Весы и Стрельцы получат то, что отдавали сами, возврат энергии из прошлого, тут работает поговорка "что отдали, то и получили"</p>

Теперь, когда вы знаете, как правильно подготовиться к роковому новолунию 19 мая, проще скорректировать свои цели и желания. Кстати, ранее Лайф рассказывал, кто может разбогатеть в период, когда такой гигант, как Юпитер, переходит в знак зодиака Телец. Проверьте, вдруг там есть и ваш знак зодиака.

Топ-7 привычек русских людей, которые доводят иностранцев до истерики

Топ-7 привычек русских людей, которые доводят иностранцев до истерики

Обложка ©

Freepik / pikisuperstar

Ольга Годуненко
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