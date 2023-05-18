Только жившие в СССР люди вспомнят значение этих пяти фраз, остальные сломают голову

Напомним, что за время существования Советского Союза с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года (в отрезок времени длиною в 69 лет) немало было придумано специфических слов, устойчивых идиом и фразеологизмов. Современному поколению, которое привыкло флексить, кекать и някать, не понять смысла выражений, которые в СССР знали все. Более того — использовали в своей речи.

Готовы напрячь память и окунуться в ностальгию, попытавшись снова вспомнить смысл фраз, знакомых каждому советскому гражданину? Начинаем наш тест по знанию сленга СССР. Итак, первый вопрос уже может ввести многих в ступор. Что означало выражение "бросить кости"? Сейчас многие, кто не застал времена Советского Союза или просто не слышал этого выражения, ответят, мол, сварить бульон. Или, может, у кого-то буквально всплывёт перед глазами картинка, как человек кормит собаку. В СССР же так аллегорично предлагали прогуляться: бросить кости — куда-то пойти.

Увеличиваем уровень сложности нашего теста по знанию СССР и пытаемся вспомнить значение словосочетания "дринчить до крейзы". Возможно, не во всех регионах нашей необъятной страны встречалось такое выражение, но точно найдутся те, кто не только его помнит, но и использовал. Эта фраза может подсказать тем, кто хотя бы немного знает английский язык. Остальным придётся напрячь память. Что ж, не будем более томить. В СССР выражение "дринчить до крейзы" означало напиваться до беспамятства.

Какие странные слова и фразы говорили в СССР — проверьте себя на знание их смысла. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Незамедлительно переходим к вопросу номер три. Что означало выражение "хилять по Бродвею" в Союзе? Да, мы знаем, что сам по себе Бродвей находится в США, странно, что тогда советские граждане использовали это слово в своей речи. Но всё же помните значение фразы? В СССР это означало прогуливаться по главной улице города.

Усиливаем уровень сложности и проверяем знания сленга в СССР дальше. "Попилить хаер" — это что вообще такое? Сразу подскажем, что следующая фраза относится к некоторым процедурам красоты. Правда, скорее к мужским… Вряд ли девушки выражались столь грубо. В Союзе так на сленге говорили про поход в парикмахерскую, то есть "попилить хаер" — подстричься.