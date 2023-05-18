Стерва, независимая или романтичная: Как определить характер девушки по цвету её любимой помады

Есть много возможностей узнать характер девушки до того, как она его покажет. И одна из самых интересных — по цвету её любимой помады. Предлагаем ознакомиться с необычным способом, чтобы вовремя понять, стоит звонить красавице после свидания и просить о скорой встрече или лучше сбежать, пока ещё не поздно.

1. Какой характер у женщины, которая носит нюд

Какие девушки выбирают нюдовые и коралловые цвета помады? Фото © Shutterstock

Телесные, кремовые оттенки помады предпочитают девушки искренние и дружелюбные, открытые и отзывчивые. Которые не желают притворяться и ратуют за естественность. К себе они хотят такого же отношения. Ненавидят фальшь и обман. Так что если мужчина не настроен на честность, то ни о каких отношениях и речи быть не может.

2. Как коралловый цвет помады отражает женский характер

Или иначе розово-оранжевый — цвет смелый и экстравагантный. И выбирают его именно такие красавицы. Энергия в них так и бьёт ключом. Как можно охарактеризовать таких женщин? Они любят жизнь, активные, обаятельные и улыбчивые оптимистки, способные рассмешить кого угодно.

3. Морковный оттенок помады и характеристика девушки

Морковный и персиковый цвета: какие черты характера у девушек олицетворяют? Фото © Shutterstock

Ещё более необузданные личности предпочитают помаду столь экстравагантного морковного цвета. Это свободолюбивые, творческие особы, с ярко выраженной индивидуальностью. Но стоит сказать, что сей необычный оттенок идёт далеко не всем. Это тоже стоит учитывать.

4. Что можно сказать о женщине, любящей персиковый оттенок помады

Что можно сказать о женщине, любящей персиковый оттенок помады? Этот цвет носят девушки добрые, бескорыстные и открытые личности. Они всегда помогут и поддержат, трудолюбивые и готовые на всё ради дорогих и близких людей. От своего партнёра такие дамы ждут того же, их привлекают добрые и понимающие мужчины.

5. Взаимосвязь алой помады и характера девушки

Кто покупает помаду алого и нежно-розового цвета? Фото © Shutterstock

Какая взаимосвязь между характером женщины и её красной помадой на губах? Классический алый обычно носят девушки яркие и активные, но есть в них некая строптивость и экспрессия. Такие дамы предпочитают проверенные временем вещи. А также энергичны, уверены в себе и сексуально активны.

6. Что нежно-розовая помада говорит о характере женщины

Нежную розовую помаду выбирают девушки свободолюбивые, общительные, искренние, честные, оптимистичные, умеющие ценить других. Отношения с ними будут интересными и открытыми, а общение приятным.

7. Какой характер у женщины, которая носит помаду цвета фуксия

Какой характер у девушек, выбирающих фуксию и бордовый? Фото © Shutterstock

Что можно сказать о женщине, любящей фуксию на губах? Яркие розовые цвета нравятся смелым и даже дерзким девушкам, готовым экспериментировать. Такие персоны креативны, открыты новому. Однако стоит хорошо подумать, надо ли вам с ними связываться, ведь они также могут легко ввязаться в какую-нибудь авантюру или спонтанно принять неверное решение.

8. Взаимосвязь характера девушки и бордовой помады

Более тёмные цвета говорят о смелом и даже боевом характере их носительницы. Такая девушка решительна и всегда во всеоружии. Но есть у этой медали и обратная сторона. Иногда бордовый говорит об отстранённости выбравшей его женщины, которая не готова сразу подпустить к себе человека. Сначала ей надо получше его узнать. Это строгие, но при этом очень справедливые девушки. Обычно они занимают руководящие должности, успешные карьеристки.

9. Как можно охарактеризовать женщину, любящую коричневую помаду

Какие по характеру женщины любят коричневый цвет помады? Фото © Shutterstock

Женщинам, питающим слабость к коричневому цвету помады, свойственны некий консерватизм и авторитарность. Они успешны в карьере и личной жизни, обладают лидерскими качествами. Ведут себя сдержанно, а каждый шаг тщательно обдумывают, иногда даже чересчур.