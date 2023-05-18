Джонни Депп улыбнулся в Каннах, и все подавили рвотные позывы, ведь зубов у звезды почти не осталось
Глядя на последние фотографии вернувшегося в мир кино актёра, стоматологи жадно потирают руки. Ведь ясно, что работы им прибавится ни на одну тысячу долларов.
Джонни Депп. Обложка © Getty Images / WireImage / Samir Hussein
Мы привыкли видеть в знаменитостях идеал, на который хочется равняться, тем более на таких, как Джонни. Однако на недавнем открытии Каннского кинофестиваля – 2023 случилось ужасное. И нет, мы не про наряды знаменитостей или Боню, нарядившуюся не то в водоросль, не то в общипанную курицу. Одним из главных моментов события было появление на красной дорожке культового капитана Джека Воробья, то есть Джонни Деппа.
Из-за скандала и суда с бывшей женой Эмбер Хёрд, которая утверждала, что муж якобы избивал её, актёр мог распрощаться со своей карьерой. Но справедливость восторжествовала — и Депп оказался невиновным и оправданным. Поэтому его очень ждали в Каннах. Однако никто не ожидал, что актёр появится на мероприятии в таком виде…
Джонни Депп поразил своими ужасными зубами в Каннах. Фото © Getty Images / WireImage / Samir Hussein
Глядя на это фото так и хочется спросить, а что случилось с твоими зубами? Неужели самому Деппу не стыдно появляться на публике в таком непотребном виде и тем более улыбаться? Кажется, там не осталось ни одного здорового... Бодипозитив и принятие себя со всеми недостатками — это круто, когда не касается гигиены. Смотря на такую улыбку, хочется поморщиться и лишний раз почистить зубы.
Но зато коллеги по достоинству оценили талант Деппа и даже целых 7 минут аплодировали стоя, выражая свой восторг актёру за роль в фильме "Жанна Дюбарри". Может, эти зубы остались как грим? Очень хочется в это верить…