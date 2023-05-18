Джонни Депп улыбнулся в Каннах, и все подавили рвотные позывы, ведь зубов у звезды почти не осталось

Мы привыкли видеть в знаменитостях идеал, на который хочется равняться, тем более на таких, как Джонни. Однако на недавнем открытии Каннского кинофестиваля – 2023 случилось ужасное. И нет, мы не про наряды знаменитостей или Боню, нарядившуюся не то в водоросль, не то в общипанную курицу. Одним из главных моментов события было появление на красной дорожке культового капитана Джека Воробья, то есть Джонни Деппа.

Из-за скандала и суда с бывшей женой Эмбер Хёрд, которая утверждала, что муж якобы избивал её, актёр мог распрощаться со своей карьерой. Но справедливость восторжествовала — и Депп оказался невиновным и оправданным. Поэтому его очень ждали в Каннах. Однако никто не ожидал, что актёр появится на мероприятии в таком виде…

Джонни Депп поразил своими ужасными зубами в Каннах. Фото © Getty Images / WireImage / Samir Hussein

Глядя на это фото так и хочется спросить, а что случилось с твоими зубами? Неужели самому Деппу не стыдно появляться на публике в таком непотребном виде и тем более улыбаться? Кажется, там не осталось ни одного здорового... Бодипозитив и принятие себя со всеми недостатками — это круто, когда не касается гигиены. Смотря на такую улыбку, хочется поморщиться и лишний раз почистить зубы.