Чадов опроверг своё назначение на должность советника пермского губернатора

Актёр Алексей Чадов опроверг данные о том, что вступил в должность советника губернатора Пермского края. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Предыдущий пост актёра о том, что он стал чиновником, оказался шуточным. На самом деле Чадов задействован в соответствующей роли в новом проекте "Культурная комедия".

"Друзья, я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме "Культурная комедия", где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском крае", — написал актёр.

Он рассказал, что это будет история о том, как сила искусства способна проникнуть в душу даже самого прожжённого прагматика. Чадов добавил, что проект представят зрителю уже в этом году.