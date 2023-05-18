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18 мая, 09:07

Чадов опроверг своё назначение на должность советника пермского губернатора

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/alexeychadoff" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Чадов</a></p>

Обложка © VK / Алексей Чадов

Актёр Алексей Чадов опроверг данные о том, что вступил в должность советника губернатора Пермского края. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Предыдущий пост актёра о том, что он стал чиновником, оказался шуточным. На самом деле Чадов задействован в соответствующей роли в новом проекте "Культурная комедия".

"Друзья, я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме "Культурная комедия", где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском крае", — написал актёр.

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Он рассказал, что это будет история о том, как сила искусства способна проникнуть в душу даже самого прожжённого прагматика. Чадов добавил, что проект представят зрителю уже в этом году.

Ранее Лайф писал, что российский актёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.

Илья Суриков
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