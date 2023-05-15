"Затаившийся" за рубежом Данила Козловский ушёл в отпуск до конца года

Актёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", — сообщил Козловский.