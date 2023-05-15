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15 мая, 14:30

"Затаившийся" за рубежом Данила Козловский ушёл в отпуск до конца года

Данила Козловский объявил об отпуске до конца года по личным обстоятельствам

<p>Данила Козловский. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Данила Козловский. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Актёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", — сообщил Козловский.

Артист добавил, что майские спектакли с его участием в МДТ – театре Европы отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра, уточнил Козловский.

В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский

В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский

Напомним, ранее сообщалось, что актёр покинул Россию после отмены спектаклей с его участием. Согласно информации журналистов, 2 мая Козловский улетел в Стамбул, но это была не конечная точка его маршрута. Брат актёра пытался опровергнуть эти сообщения, однако, по информации телеграм-канала SHOT, Козловский решил затаиться за рубежом после того, как общественник Виталий Бородин призвал проверить артиста по статье о дискредитации армии.

Никита Никонов
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