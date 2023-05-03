КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 11:02

"Празднует день рождения": Брат опроверг сообщения об отлёте Данилы Козловского в Стамбул

Брат Данилы Козловского опровергает сообщения об отъезде актёра из России

<p>Данила Козловский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Данила Козловский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Брат и пресс-секретарь актёра Данилы Козловского Егор опроверг сообщения о его отъезде из России. По его словам, артист празднует — 3 мая ему исполняется 38 лет.

"Нет, он никуда не уезжал, всё в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — сказал Егор Козловский в беседе с ТАСС.

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Ранее сегодня сообщалось, что актёр покинул РФ после отмены спектаклей с его участием и подачи иска к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Последний призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Согласно информации журналистов, накануне Козловский улетел в Стамбул, но это не конечная точка его маршрута.

Никита Никонов
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