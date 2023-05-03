"Празднует день рождения": Брат опроверг сообщения об отлёте Данилы Козловского в Стамбул

Брат и пресс-секретарь актёра Данилы Козловского Егор опроверг сообщения о его отъезде из России. По его словам, артист празднует — 3 мая ему исполняется 38 лет.

"Нет, он никуда не уезжал, всё в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — сказал Егор Козловский в беседе с ТАСС.