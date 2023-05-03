Актёр Данила Козловский улетел из России на фоне судебной тяжбы с Бородиным
Актёр Данила Козловский. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Актёр Данила Козловский покинул Россию после отмены спектаклей с его участием и подачи иска к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. По данным SHOT, накануне он улетел в Турцию.
Издание добавляет, что Стамбул не станет конечным пунктом поездки Козловского. Артист находится в расстроенных чувствах, потому что его не приняли поклонники в России и осудили позицию актёра по спецоперации.
Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на дискредитацию ВС РФ из-за поста в соцсетях, в котором тот осудил решение украинских проблем "военными операциями". Артист подал встречный иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Козловский попытался оправдаться тем, что признался в любви к России в видеообращении. Но россияне почувствовали лицемерие. Также в Санкт-Петербурге были перенесены спектакли с его участием, а в некоторых актёра заменили.