Актёр Данила Козловский улетел из России на фоне судебной тяжбы с Бородиным

Актёр Данила Козловский покинул Россию после отмены спектаклей с его участием и подачи иска к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. По данным SHOT, накануне он улетел в Турцию.