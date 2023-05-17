"Миру нужно что-то ещё": Шварценеггер рассказал, почему отказался от роли Терминатора

Арнольд Шварценеггер заявил, что ему надоела роль Терминатора. Знаменитый актёр признался, что во многом обязан франшизе и всегда будет относиться к ней с любовью, однако теперь "кто-то должен предложить хорошую идею".

"Франшиза не завершена. Это мне надоело. Я понял, что миру нужно что-то ещё, когда речь заходит о Терминаторе", — сказал он в интервью The Hollywood Reporter.

Шварценеггер отметил, что считает первые три "Терминатора" великолепными.