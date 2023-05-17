"Миру нужно что-то ещё": Шварценеггер рассказал, почему отказался от роли Терминатора
Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора
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Арнольд Шварценеггер заявил, что ему надоела роль Терминатора. Знаменитый актёр признался, что во многом обязан франшизе и всегда будет относиться к ней с любовью, однако теперь "кто-то должен предложить хорошую идею".
"Франшиза не завершена. Это мне надоело. Я понял, что миру нужно что-то ещё, когда речь заходит о Терминаторе", — сказал он в интервью The Hollywood Reporter.
Шварценеггер отметил, что считает первые три "Терминатора" великолепными.
Ранее Гоша Куценко рассказывал, как Брэд Питт предлагал ему сняться в голливудском фильме. По словам российского актёра, речь идёт о картине "Война миров Z". Отказаться же пришлось из-за плохого знания английского языка.