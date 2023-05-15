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15 мая, 13:13

Гоша Куценко вспомнил, как Брэд Питт уговаривал его сняться в голливудском фильме

Гоша Куценко рассказал, почему отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом

<p>Гоша Куценко. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин</p>

Гоша Куценко. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Российский актёр Гоша Куценко признался, что получал предложение о съёмках в голливудском фильме "Войны миров Z" с участием Брэда Питта, но отказался из-за плохого знания английского языка. Об этом он рассказал сам в эфире YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан".

"Я читаю [сценарий] и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но всё вместе не понимаю. Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда", — отметил актёр.

По словам Куценко, Питт сам вышел на него и похвалил его актёрский талант. Артисты пообщались по видеосвязи. Звезда Голливуда попросил прочитать текст на английском, но ничего из этого не вышло. Куценко отказался от роли и признался, что ему было стыдно не справиться с заданием. В итоге российский актёр Константин Хабенский оказался задействован в съёмках "Войны миров Z", но только в эпизодической роли.

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Ранее сообщалось, что съёмки заключительного сезона сериала "Очень странные дела" пришлось отложить на неопределённый срок из-за забастовки американских сценаристов.

Татьяна Миссуми
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