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7 мая, 11:16

Съёмки "Очень странных дел" пришлось свернуть из-за забастовки сценаристов

<p>Кадр из сериала "Очень странные дела". Обложка © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1946459/adec1d62-6395-4a26-b754-b530f4ec620d/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Кадр из сериала "Очень странные дела". Обложка © Kinopoisk

Съёмки заключительного сезона сериала "Очень странные дела" пришлось отложить на неопределённый срок из-за забастовки американских сценаристов. Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер в "Твиттере".

"Надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи", — заявили кинодеятели.

Съёмки финального сезона "Очень странных дел" должны были стартовать в июне. Приостановка производства означает, что кинематографисты приступят к созданию сериала позже. Премьера проекта на платформе Netflix была назначена на 2024 год, но, судя по всему, сроки ещё подвинутся.

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Напомним, 2 мая гильдия сценаристов США объявила первую за 15 лет забастовку. Кинодеятели требуют повысить зарплату и не использовать ИИ для создания сценариев на основе работ писателей. Из-за забастовки, в частности, уже приостановили производство популярных вечерних шоу Джимми Фэллона, Джимми Киммела, Стивена Кольбера и Сета Мейерса. И, по всей видимости, акция повлияет на осенние премьеры сериальных сезонов, сценарии к которым, как правило, пишутся в мае или июне.

Наталья Исакова
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