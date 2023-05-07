Съёмки "Очень странных дел" пришлось свернуть из-за забастовки сценаристов

Съёмки заключительного сезона сериала "Очень странные дела" пришлось отложить на неопределённый срок из-за забастовки американских сценаристов. Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер в "Твиттере".

"Надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи", — заявили кинодеятели.

Съёмки финального сезона "Очень странных дел" должны были стартовать в июне. Приостановка производства означает, что кинематографисты приступят к созданию сериала позже. Премьера проекта на платформе Netflix была назначена на 2024 год, но, судя по всему, сроки ещё подвинутся.