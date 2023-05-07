Съёмки "Очень странных дел" пришлось свернуть из-за забастовки сценаристов
Кадр из сериала "Очень странные дела". Обложка © Kinopoisk
Съёмки заключительного сезона сериала "Очень странные дела" пришлось отложить на неопределённый срок из-за забастовки американских сценаристов. Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер в "Твиттере".
"Надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи", — заявили кинодеятели.
Съёмки финального сезона "Очень странных дел" должны были стартовать в июне. Приостановка производства означает, что кинематографисты приступят к созданию сериала позже. Премьера проекта на платформе Netflix была назначена на 2024 год, но, судя по всему, сроки ещё подвинутся.
Напомним, 2 мая гильдия сценаристов США объявила первую за 15 лет забастовку. Кинодеятели требуют повысить зарплату и не использовать ИИ для создания сценариев на основе работ писателей. Из-за забастовки, в частности, уже приостановили производство популярных вечерних шоу Джимми Фэллона, Джимми Киммела, Стивена Кольбера и Сета Мейерса. И, по всей видимости, акция повлияет на осенние премьеры сериальных сезонов, сценарии к которым, как правило, пишутся в мае или июне.