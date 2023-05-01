В Голливуде назрел масштабный бунт

В Голливуде 1 мая завершается срок контракта между студиями и сценаристами. На фоне этого там ожидается крупнейшая за последние 15 лет забастовка сценаристов. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что причинами забастовок могут стать низкий уровень зарплат, условия работы при сотрудничестве со стриминговыми сервисами, такими как Netflix, а также авторские права.

"Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около десяти серий. Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег. Средняя минимальная зарплата сценаристов не растёт соразмерно бюджетам на эпизоды", — сказано в публикации.

Авторы материала надеются, что забастовка будет предотвращена или окажется непродолжительной. Эта отрасль не может позволить себе ещё одну длительную остановку работы. Американский развлекательный бизнес до сих пор восстанавливается после проблем, вызванных пандемией коронавируса. Если же забастовки затянутся, то к осени шоу не будут подготовлены.