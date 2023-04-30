Актёра из "Тёмного рыцаря" и "Трона" застали за непристойным поступком в Лондоне

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи попался папарацци в момент, когда прогуливался по Лондону, а потом справил нужду в одном из кварталов города. Об этом сообщило издание Super.





Сначала Киллиан Мёрфи пил пиво со сценаристом сериала "Острые козырьки" Стивеном Найтом в одном из пабов в квартале Сохо. В дальнейшем же они отправились в другой бар, где заказали бутылку шампанского. Вечером Мёрфи ушёл один из заведения, а через несколько кварталов его заметили в самый неподходящий момент. И, хотя актёр надел капюшон, это не помогло, и папарацци всё-таки узнали его.

Мёрфи позднее рассказал журналистам, что ходил в паб, чтобы послушать местный акцент для будущей роли. Как пишет издание, речь идёт о полнометражном фильме "Острые козырьки", премьера которого состоится в 2024 году.

Киллиан Мёрфи играл в таких фильмах, как "Пекло", "Трон: наследие", "Дюнкерк", "Тёмный рыцарь".