Эд Ширан спел под гитару в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

Популярный британский певец Эд Ширан спел в ходе судебного заседания в Нью-Йорке, чтобы доказать невиновность в плагиате песни Марвина Гэя Let's Get It On. Как пишет CBS News, спонтанное выступление началось после часа дачи артистом показаний, когда адвокат попросила его рассказать историю создания его композиции Thinking Out Loud десять лет назад.

"Эд Ширан взял свою гитару и заиграл мелодию, из-за которой идёт спор по вопросу авторских прав… Затем он спел несколько слов главной песни, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в судебном зале", — пишут журналисты.

Артист назвал написание песен своей второй натурой и даже попробовал научить присяжных способу, благодаря которому из-под его пера в день может выйти до девяти композиций.