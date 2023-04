Эд Ширан спел под гитару в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

Популярный британский певец Эд Ширан спел в ходе судебного заседания в Нью-Йорке, чтобы доказать невиновность в плагиате песни Марвина Гэя Let's Get It On. Как пишет CBS News, спонтанное выступление началось после часа дачи артистом показаний, когда адвокат попросила его рассказать историю создания его композиции Thinking Out Loud десять лет назад.