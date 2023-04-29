Актриса Белла Рамзи поделилась ожиданиями от второго сезона The Last of Us
Актриса Белла Рамзи хочет больше сражаться в новом сезоне The Last of Us
Актриса Белла Рамзи. Фото © Amanda Edwards / WireImage / Getty Images
Британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us ("Одни из нас"; более точный перевод — "Последние из нас"), призналась, что ожидает от съёмок второго сезона больше сцен сражений. Об этом пишет Igromania.
По её признанию, она готова ко всему новому и с нетерпением ждёт сценария, чтобы узнать продолжение истории своей героини. Актриса желает увидеть больше экшена в новом сезоне сериала, тем более что ей нравится играть напряжённые роли, эмоции от которых вряд ли можно встретить в привычной жизни.
Ранее сообщалось, что второй сезон сериала The Last of Us, основанный на одноимённой видеоигре, начнут снимать в конце 2023 года или в начале 2024-го. На экраны он выйдет лишь через два года.