КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 15:23

Актриса Белла Рамзи поделилась ожиданиями от второго сезона The Last of Us

Актриса Белла Рамзи хочет больше сражаться в новом сезоне The Last of Us

<p>Актриса Белла Рамзи. Фото © Amanda Edwards / WireImage / Getty Images </p>

Актриса Белла Рамзи. Фото © Amanda Edwards / WireImage / Getty Images

Британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us ("Одни из нас"; более точный перевод — "Последние из нас"), призналась, что ожидает от съёмок второго сезона больше сцен сражений. Об этом пишет Igromania.

По её признанию, она готова ко всему новому и с нетерпением ждёт сценария, чтобы узнать продолжение истории своей героини. Актриса желает увидеть больше экшена в новом сезоне сериала, тем более что ей нравится играть напряжённые роли, эмоции от которых вряд ли можно встретить в привычной жизни.

HBO выдвинет оператора сериала The Last of Us Ксению Середу на "Эмми"

HBO выдвинет оператора сериала The Last of Us Ксению Середу на "Эмми"

Ранее сообщалось, что второй сезон сериала The Last of Us, основанный на одноимённой видеоигре, начнут снимать в конце 2023 года или в начале 2024-го. На экраны он выйдет лишь через два года.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров