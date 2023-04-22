HBO выдвинет оператора сериала The Last of Us Ксению Середу на "Эмми"
Российский оператор Ксения Середа может быть выдвинута на премию "Эмми" в категории "Лучшая операторская работа для сериала с часовым эпизодом". Она работала над первой, второй и седьмой сериями сериала The Last of Us, пишет издание Variety.
Претендовать на награду Середа будет как оператор первого эпизода. Помимо неё компания HBO планирует выдвинуть на премию оператора Эбена Болтера, работавшего над третьим, четвёртым и пятым эпизодами шоу, но за приз он поборется как оператор третьей серии.
Напомним, 75-я церемония вручения "Эмми" состоится в сентябре 2023 года. Номинанты будут объявлены 12 июля.
Ранее актриса Белла Рамзи, сыгравшая в The Last of Us Элли, назвала дату выхода второго сезона. По её словам, съёмки стартуют в конце 2023 года или в начале 2024-го.