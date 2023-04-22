HBO выдвинет оператора сериала The Last of Us Ксению Середу на "Эмми"

Российский оператор Ксения Середа может быть выдвинута на премию "Эмми" в категории "Лучшая операторская работа для сериала с часовым эпизодом". Она работала над первой, второй и седьмой сериями сериала The Last of Us, пишет издание Variety.

Претендовать на награду Середа будет как оператор первого эпизода. Помимо неё компания HBO планирует выдвинуть на премию оператора Эбена Болтера, работавшего над третьим, четвёртым и пятым эпизодами шоу, но за приз он поборется как оператор третьей серии.