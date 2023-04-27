"Друг Галустяна и Ван Дамма" развёл 16-летнюю модель из Уфы сказками о съёмках в Голливуде

Неизвестный выманил почти 50 тысяч у 16-летней модели из Уфы, наобещав ей съёмки в кино с голливудскими звёздами. Мужчина сказал, что он хороший друг Михаила Галустяна и Ван Дамма — прозвучало убедительно.

Мама 16-летней модели рассказала, как их с дочерью обманул мошенник под видом звёздного "продюсера". Видео © t.me / SHOT

Как пишет SHOT, фотографии девушки нашёл на интернет-просторах некий Рафаэль Казарян. Он написал ей письмо с предложением, от которого невозможно отказаться: съёмки в грандиозном блокбастере, обещающем стать лучшим стартом её звёздной карьеры. Та рассказала об этом маме, и обе отправились в Москву.

При встрече Казарян рассказал, что дружит с Михаилом Галустяном, Жан-Клодом ван Даммом и даже Джонни Деппом. А перед "съёмками блокбастера" лжепродюсер предложить слетать на модный показ в Париж, нужно было лишь сделать визу. Всю ответственность за оформление документов Казарян взял на себя и получил авансом 46 тысяч рублей. Вернуть обещал из гонорара за работу модели во Франции.

Однако посмотреть на Париж дамы не успели. После перевода средств "голливудский продюсер" пропал. Правда, через пару недель напомнил о себе и вернул девушкам символические 6 тысяч.

Впрочем, имя Казаряна жертвы решили погуглить слишком поздно. Узнав, что дочь стала не первой, кого кинул "Рафик", мама написала заявление в полицию. Теперь они надеются, что на эту удочку больше никто не попадётся.