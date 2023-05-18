Порнозвезду Еву Элфи внесли в базу "Миротворца" из-за съёмок в Крыму

Российскую порноактрису PornHub Еву Элфи (Юлию Романову) внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Там опубликована фотография и личные данные девушки.

По информации базы, Романова "действовала против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" во время съёмок порно в Крыму в 2018 году. К слову, актриса покинула Россию весной 2022 года и теперь живёт в Калифорнии.