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18 мая, 09:05

Порнозвезду Еву Элфи внесли в базу "Миротворца" из-за съёмок в Крыму

<p>Ева Элфи. Обложка © Telegram / Eva Elfie</p>

Ева Элфи. Обложка © Telegram / Eva Elfie

Российскую порноактрису PornHub Еву Элфи (Юлию Романову) внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Там опубликована фотография и личные данные девушки.

По информации базы, Романова "действовала против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" во время съёмок порно в Крыму в 2018 году. К слову, актриса покинула Россию весной 2022 года и теперь живёт в Калифорнии.

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Ранее Лайф сообщал, что Инстасамку внесли в базу сайта "Миротворец" из-за фейка о переводе крупной суммы ВС РФ. В Сети распространилась информация о том, что певица якобы пожертвовала 900 тысяч рублей на нужды российских военных. Утверждалось, что Дарья Зотеева перевела гонорар от песни "За деньги да", но это оказалось выдумкой.

Наталья Исакова
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