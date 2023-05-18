Порнозвезду Еву Элфи внесли в базу "Миротворца" из-за съёмок в Крыму
Ева Элфи. Обложка © Telegram / Eva Elfie
Российскую порноактрису PornHub Еву Элфи (Юлию Романову) внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Там опубликована фотография и личные данные девушки.
По информации базы, Романова "действовала против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" во время съёмок порно в Крыму в 2018 году. К слову, актриса покинула Россию весной 2022 года и теперь живёт в Калифорнии.
Ранее Лайф сообщал, что Инстасамку внесли в базу сайта "Миротворец" из-за фейка о переводе крупной суммы ВС РФ. В Сети распространилась информация о том, что певица якобы пожертвовала 900 тысяч рублей на нужды российских военных. Утверждалось, что Дарья Зотеева перевела гонорар от песни "За деньги да", но это оказалось выдумкой.