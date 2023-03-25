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25 марта, 00:44

Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины

Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать находящиеся в составе Украины исторические земли, внесена в базу сайта "Миротворец". Там опубликована фотография и личные данные парламентария.

Шошоакэ обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Украина угрожает смертью румынскому сенатору из-за проекта об аннексии её земель

Украина угрожает смертью румынскому сенатору из-за проекта об аннексии её земель

Ранее Лайф сообщал, инициатива сенатора Шошоакэ предусматривает передачу Бухаресту "исторических земель" на территории Украины — так, парламентарий претендует на Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Реализовать этот план она предлагает к 2027 году.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial

Юлия Коновалова
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