Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины
Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать находящиеся в составе Украины исторические земли, внесена в базу сайта "Миротворец". Там опубликована фотография и личные данные парламентария.
Шошоакэ обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Ранее Лайф сообщал, инициатива сенатора Шошоакэ предусматривает передачу Бухаресту "исторических земель" на территории Украины — так, парламентарий претендует на Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Реализовать этот план она предлагает к 2027 году.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial