Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины

Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать находящиеся в составе Украины исторические земли, внесена в базу сайта "Миротворец". Там опубликована фотография и личные данные парламентария.

Шошоакэ обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в сотрудничестве с российскими спецслужбами.