Румынский сенатор Диана Шошоакэ получила угрозы убийством от Министерства иностранных дел Незалежной из-за предложения отказаться от добрососедских отношений с Киевом и аннексировать свои исторические земли, которые сейчас в составе Украины.

"Ответ МИД Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства", — написала Шошоакэ в соцсетях.

Она убеждена, что такие попытки запугать оппонентов показывают намерение Киева в том числе физически устранять противников его нацистской политики. Сенатор подчеркнула, что украинские власти не имеют права решать, как будут вестись дела в румынском парламенте.

Политик напомнила, что разработала разозливший Украину законопроект в том числе на базе резолюции американского Сената № 148 от 11 июня 1991 года. По её словам, в этом документе чётко указана "убеждённость Сената в том, что США должны поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины". В связи с этим она поинтересовалась у Киева, считает ли он Вашингтон угрозой национальной безопасности Украины.