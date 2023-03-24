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24 марта, 15:23

Украина угрожает смертью румынскому сенатору из-за проекта об аннексии её земель

Румынский сенатор Шошоакэ получила угрозы от МИД Украины из-за проекта об аннексии земель

<p>Румынский сенатор Диана Шошоакэ. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial</p>

Румынский сенатор Диана Шошоакэ. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial

Румынский сенатор Диана Шошоакэ получила угрозы убийством от Министерства иностранных дел Незалежной из-за предложения отказаться от добрососедских отношений с Киевом и аннексировать свои исторические земли, которые сейчас в составе Украины.

"Ответ МИД Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства", — написала Шошоакэ в соцсетях.

Она убеждена, что такие попытки запугать оппонентов показывают намерение Киева в том числе физически устранять противников его нацистской политики. Сенатор подчеркнула, что украинские власти не имеют права решать, как будут вестись дела в румынском парламенте.

Политик напомнила, что разработала разозливший Украину законопроект в том числе на базе резолюции американского Сената № 148 от 11 июня 1991 года. По её словам, в этом документе чётко указана "убеждённость Сената в том, что США должны поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины". В связи с этим она поинтересовалась у Киева, считает ли он Вашингтон угрозой национальной безопасности Украины.

Как ранее сообщал Лайф, проект сенатора предполагает передачу Бухаресту "исторических земель" на территории Украины — так, Шошоакэ претендует на Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Осуществить этот план она предлагает к 2027 году.

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Андрей Бражников
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