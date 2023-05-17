Топ-10 самых ужасных нарядов звёзд с Каннского фестиваля, которые хочется побыстрее с них снять

Вчера вечером, 16 мая, состоялось открытие 76-го Каннского фестиваля. На красную дорожку вышло множество красивых звёзд в дорогих нарядах известных стилистов. Глаз радуется. Но были, конечно, и персоны, кто захотел засветиться особенно и сделал для этого абсолютно всё. Наш топ самых нелепых звёздных образов прямиком из Канн.

1. Ума Турман

Ума Турман на красной дорожке Каннского фестиваля – 2023. Фото © ТАСС / AP / Joel C Ryan

В целом платье звезды "Убить Билла" неплохое и довольно стильное, вот только актрисе не подходит совершенно. Нюдовый цвет сливается с оттенком кожи и делает Уму менее выразительной. Передавливает грудь и в целом откровенно портит фигуру знаменитости. Чокер на шее, который не подходит вообще ни к чему. Причёска в стиле "я упала с сеновала". Тапочки-вьетнамки, а за спиной... Что это? Кимоно? Если хотели создать восточный образ, то ничего не получилось. Такое ощущение, что актрису наряжали не стилисты, а она сама, да ещё с закрытыми глазами.

2. Кэтрин Зета-Джонс на Каннском кинофестивале – 2023

Кэтрин Зета-Джонс в Каннах. Фото © ТАСС / EPA / Mohammed Badra

Кэтрин Зета-Джонс, бесспорно, прекрасна, да и наряд у неё мог бы быть довольно шикарным. Но есть в нём пара неудачных моментов, которые портят всю картину. Низ платья выглядит как-то оборванно. А верх и того хуже. Широкий пояс расположен слишком низко, поэтому грудь смотрится невыигрышно. И искать её надо в районе подмышек, а это совсем не там, где должна находиться грудь. Особенно такая шикарная, как у Кэтрин.

3. Пом Клементьефф

Каннский фестиваль – 2023: в чём на дорожку пришла Пом Клементьефф. Фото © ТАСС / AP / Joel C Ryan

Французская актриса выбрала для себя, скажем, так себе наряд. То ли он из латекса, то ли из какой-то клеёнки — непонятно. Разрез, конечно, потрясающий, босоножки красивые, да и ножки тоже. Но всё остальное... Во-первых, что с плечами? Да, уродующие наплечники из 90-х в этом году снова в тренде, а не следовать за модой для звезды невозможно. Вот только эти плечи, плавно переходящие в рукава-перчатки, прозрачная ткань на животе. Прямо сейчас же лети и спасай мир.

4. Эльвира Джейн на Каннском кинофестивале

Самые безвкусные наряды звёзд с ковровой дорожки в Каннах-2023: Эльвира Джейн. Фото © Getty Images / Daniele Venturelli

Популярная модель Эльвира Джейн надела красивое зелёное платье, симпатичные украшения, идеально вписывающиеся в образ, и туфли металлического оттенка. Всё идеально. Но что это за дополнительная юбка? Акция в поддержку сексуальных меньшинств или просто нелепая деталь, которая должна была сделать образ модным и свежим? Конечно, без неё наряд был бы простоват, всё-таки на красную дорожку, а не на работу в офис. Но неужели нельзя было придумать что-то действительно красивое, а не это убожество попугаичьих оттенков.

5. Фань Бинбин

Фань Бинбин на открытии Каннского фестиваля. Фото © Getty Images / Lionel Hahn

Платье китайской актрисы Фань Бинбин отлично на ней сидит и имеет довольно красивый, плавный силуэт. Почему же оно в данной подборке, сами как думаете? Вам от этой расцветки не хочется выколоть себе глаза? Конечно, звёзды на ковровой дорожке стремятся создать такой образ, чтобы их запомнили. Понимаем. Но выглядит китайская фреска на платье странно.

6. Виктория Боня посетила Канны

Виктория Боня в странном платье на ковровой дорожке Каннского фестиваля – 2023. Фото © ТАСС / ZUMA / Alberto Terenghi

Виктория Боня — судя по всему, единственная представительница от России — постаралась на славу. Если и выходить на красную дорожку в Каннах, то так, чтобы все сразу её заметили и никогда не забыли. Мы согласны и даже за. Но вот зачем же было выбирать такой ужас? В Сети выражают мнение, что модель похожа на ворону. А нам кажется, что ещё и довольно общипанную, если оценить оперение.

7. Бри Ларсон

Бри Ларсон в Каннах. Фото © ТАСС / IMAGO / Future Image

Наряд капитана Марвел для Каннского кинофестиваля в 2023 году тоже довольно странный, чересчур строгий, старящего коричневого цвета с каким-то бабушкиным принтом. Да ещё и такой мятый, словно она или действительно из чьего-то сундука его достала, или решила сэкономить и приехала на метро. Даже и не знаем, как-то это непразднично и скромно для красной дорожки...

8. Синди Бруна в Каннах

Синди Бруна на красной дорожке Каннского фестиваля – 2023. Фото © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Французская модель Синди Бруна решила создать образ строгой и независимой женщины, поэтому надела чей-то мужской костюм. Да, наверное, это модно. Но нам кажется, что просто преступление прятать такую фигуру в столь ужасный наряд. Это же просто костюм, да ещё и из мужского отдела. Серьёзно. Прозрачные перчатки и, судя по всему, подол от чьего-то бального платья, пришитый к карману, ситуацию совершенно не исправляют.

9. Батист Джабикони

Батист Джабикони в Каннах-2023. Фото © Getty Images / Stephane Cardinale – Corbis

А вот французский манекенщик Батист Джабикони, наоборот, решил подчеркнуть свою женственность и пришёл на Каннский кинофестиваль в юбке. Скажем прямо, образ крайне неудачный. И дело даже не в том, что он, похоже, напялил наряд своей мамы. А в том, что сдобрил это всё бесформенным чёрным пиджаком и сапогами, которые издалека напоминают резиновые. Кто бы его ни одевал, этого человека давно пора уволить.

10. Хелен Миррен на Каннском кинофестивале – 2023

Хелен Миррен на красной дорожке Каннского фестиваля – 2023. Фото © ТАСС / AP / Joel C Ryan

77-летняя звезда Хелен Миррен тоже постаралась выделиться. Особых претензий к её голубому романтичному платью даже и нет. Но вот к сопровождающим его деталям... Во-первых, актриса зачем-то решила поэкспериментировать со своими волосами и окрасила их в тон наряда. Хотя ведь всем давно известно, что перебарщивать с одним и тем же оттенком не следует. Надо бы и разбавить. А в руки знаменитость взяла веер с надписью "Оно того стоило". Ну мы как-то не уверены, потому что выглядит это всё вместе очень уж странно.