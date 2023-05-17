Терапевт назвала 9 пряностей и специй, улучшающих пищеварение

Знающие хозяйки применяют ароматические травы для лечения простуды или головной боли, но чаще всего — в кулинарии. О том, какие специи и пряности помогают улучшить пищеварение, рассказала Лайфу натуропат Камила Исаева.

"Специи, такие как тмин, корица и куркума, а также ароматические травы, такие как орегано, розмарин, базилик, имеют важное влияние на наш организм: они сохраняют здоровье кишечника. Около 100 триллионов микроорганизмов, живущих там, играют важную роль для нашего благополучия", — отметила терапевт.

Пряности являются естественными пребиотиками, которые питают здоровые кишечные бактерии, пояснила врач. Например, используемая в аюрведе куркума активирует "пищеварительный огонь" — специя известна своими мощными противовоспалительными свойствами, способствует секреции желчи и выведению пищевых отходов.

Терапевт, натуропат Камила Исаева. Фото предоставлено Лайфу

Тимьян — стимулирует пищеварительную систему, продолжила Исаева. Растение известно своими антисептическими и противоинфекционными свойствами. Оно идеально подходит людям с медленным пищеварением и при вздутии живота. Обычно его пьют в виде травяного чая с небольшим количеством мёда и лимона, но тимьян можно употреблять отдельно или добавлять прямо в блюда. Тимьян также предотвратит дискомфорт, связанный с чрезмерно обильной едой, отметила терапевт.

"Кардамон. Избавит от изжоги. Эта специя родом из Западной Индии. Используется в аюрведе и традиционной китайской медицине как пищеварительный тоник, богат микроэлементами (магний, кальций, калий и др.), витаминами (В2, В6). Благодаря своим спазмолитическим свойствам помогает облегчить изжогу, связанную с кислотным рефлюксом, и активизирует пищеварение. Помогает избавиться от кишечных газов. Несколько семян кардамона после еды устранят запах изо рта", — рассказала натуропат.

Кориандр считается универсальной специей и подходит для детокса. Его листья чаще используют в сыром виде для ароматизации салатов и в конце приготовления горячих блюд, а семена — в составе индийского карри. Он богат антиоксидантами, обладает противовоспалительным, спазмолитическим и противоинфекционным действием, стимулирует деятельность пищеварительной системы, снимает боли в животе, укрепляет кишечную флору и иммунную систему. Очень хорошо сочетается с бобовыми, что облегчает их усвоение.