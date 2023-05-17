14-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 17 мая

17 мая 2023 года в народе отмечается праздник Пелагеи Заступницы, иначе — День баклушников. Святая покровительствует несправедливо обиженным невинным девицам. Незамужние девушки молятся ей о защите. В этот день в старину проводили обряды, чтобы защитить посадки от нечисти, вредителей и заболеваний. Днём баклушников 17 мая называется, потому что раньше рубили деревья, делали заготовки — баклуши — именно в эту дату. А ещё была традиция обмениваться расписными ложками — символом богатства и семейной гармонии.

Чего ждать от 14-х лунных суток 17 мая 2023 года?

Что сулят 14-е лунные сутки 17 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

14-е лунные сутки считаются днём самосовершенствования, повышения профессионализма и мастерства. В этот день очень важно прислушиваться к чужим советам и рекомендациям. Также это время поиска смысла жизни. Но есть и определённая опасность: 17 мая есть вероятность получить психологическое потрясение, которое в итоге приведёт к саморазрушению. Следует помнить, что с любой бедой можно справиться, пока человек жив. Нельзя впадать в отчаяние, наоборот, это идеальный момент для борьбы с негативом внутри себя. Мы наиболее чувствительны именно сегодня, 17 мая, и чужая энергия может на нас повлиять. Поэтому важно поставить перед собой цель и идти к ней. Можно начать новое дело, принять решение изменить жизнь — время самое благоприятное. Крупные дела, начатые в эти лунные сутки, ждёт успех и благополучное завершение уже в течение полугода.

14-е лунные сутки 17 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в 14-е лунные сутки 17 мая 2023 года? Фото © Freepik

Перечислим, что можно делать, чтобы прожить сегодняшний день благополучно и радостно и при этом избежать негативных влияний: 17 мая — хороший день для проведения духовных практик.

Можно пообщаться с близкими: разговор принесёт удовольствие и поднимет настроение.

В плане здоровья в эти лунные сутки будет полезно провести очищение кишечника или голодание, так как любая пища может быть воспринята организмом как чужеродная энергия.

Также 17-го числа можно готовить еду, солить капусту: вкус будет лучше.

Проводить косметические процедуры.

Убираться в доме.

Если вы хотели избавиться от вредных привычек, то время пришло: 17 мая это сделать будет проще.

Это отличный день, чтобы начать худеть.

Не стоит сидеть дома, лучше прогуляться.

Для путешествий тоже удачный момент.

Благоприятное время и для обучения, преподавания, новых знаний, получения новой информации и саморазвития в целом.

Рекомендуется уход за комнатными растениями.

14-е лунные сутки 17 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Чего нельзя делать в 14-е лунные сутки 17 мая 2023 года? Фото © Freepik / fxquadro

Есть в этот день и определённые запреты. Их немного, но нарушать их ни в коем случае нельзя: Нельзя играть с огнём.

Пользоваться колюще-режущими предметами.

Запрещается стричь ногти и делать маникюр.

Нельзя забывать об отдыхе.

Не стоит ругаться, грубить, кричать, клеветать, распускать сплетни.

Строго запрещено обижать птиц и есть их.

Нельзя также отказывать другим в помощи.

Народные приметы на среду, 17 мая 2023 года

Какие приметы существуют на праздник Пелагеи Заступницы, 17 мая? Фото © Freepik / montypeter

Существует несколько примет, связанных с 14-ми лунными сутками, расскажем некоторые из них. Множество майских жуков — к засухе.

Пение кукушки — к погодным улучшениям.

Отсутствие росы поутру — к переменчивой погоде.

Если солнца на небе не видно, то стоит ждать долговременных осадков.

Если воробьи сбиваются в стаи, то скоро усилится ветер.

В этот день сильный ливень — жди хорошего урожая.

А вот если у дома собираются вороны, то жди беды.