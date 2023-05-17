14-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 17 мая
17 мая — 14-е лунные сутки и праздник Пелагеи Заступницы. Рассказываем, чем опасен этот день и какие блага принесёт. Что можно, а что нельзя в эту среду — в нашем материале.
Обложка © Freepik / Holiak
17 мая 2023 года в народе отмечается праздник Пелагеи Заступницы, иначе — День баклушников. Святая покровительствует несправедливо обиженным невинным девицам. Незамужние девушки молятся ей о защите. В этот день в старину проводили обряды, чтобы защитить посадки от нечисти, вредителей и заболеваний. Днём баклушников 17 мая называется, потому что раньше рубили деревья, делали заготовки — баклуши — именно в эту дату. А ещё была традиция обмениваться расписными ложками — символом богатства и семейной гармонии.
Чего ждать от 14-х лунных суток 17 мая 2023 года?
Что сулят 14-е лунные сутки 17 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro
14-е лунные сутки считаются днём самосовершенствования, повышения профессионализма и мастерства. В этот день очень важно прислушиваться к чужим советам и рекомендациям. Также это время поиска смысла жизни. Но есть и определённая опасность: 17 мая есть вероятность получить психологическое потрясение, которое в итоге приведёт к саморазрушению. Следует помнить, что с любой бедой можно справиться, пока человек жив. Нельзя впадать в отчаяние, наоборот, это идеальный момент для борьбы с негативом внутри себя. Мы наиболее чувствительны именно сегодня, 17 мая, и чужая энергия может на нас повлиять. Поэтому важно поставить перед собой цель и идти к ней. Можно начать новое дело, принять решение изменить жизнь — время самое благоприятное. Крупные дела, начатые в эти лунные сутки, ждёт успех и благополучное завершение уже в течение полугода.
14-е лунные сутки 17 мая 2023 года: что можно делать?
Что можно делать в 14-е лунные сутки 17 мая 2023 года? Фото © Freepik
Перечислим, что можно делать, чтобы прожить сегодняшний день благополучно и радостно и при этом избежать негативных влияний:
- 17 мая — хороший день для проведения духовных практик.
- Можно пообщаться с близкими: разговор принесёт удовольствие и поднимет настроение.
- В плане здоровья в эти лунные сутки будет полезно провести очищение кишечника или голодание, так как любая пища может быть воспринята организмом как чужеродная энергия.
- Также 17-го числа можно готовить еду, солить капусту: вкус будет лучше.
- Проводить косметические процедуры.
- Убираться в доме.
- Если вы хотели избавиться от вредных привычек, то время пришло: 17 мая это сделать будет проще.
- Это отличный день, чтобы начать худеть.
- Не стоит сидеть дома, лучше прогуляться.
- Для путешествий тоже удачный момент.
- Благоприятное время и для обучения, преподавания, новых знаний, получения новой информации и саморазвития в целом.
- Рекомендуется уход за комнатными растениями.
14-е лунные сутки 17 мая 2023 года: чего делать нельзя?
Чего нельзя делать в 14-е лунные сутки 17 мая 2023 года? Фото © Freepik / fxquadro
Есть в этот день и определённые запреты. Их немного, но нарушать их ни в коем случае нельзя:
- Нельзя играть с огнём.
- Пользоваться колюще-режущими предметами.
- Запрещается стричь ногти и делать маникюр.
- Нельзя забывать об отдыхе.
- Не стоит ругаться, грубить, кричать, клеветать, распускать сплетни.
- Строго запрещено обижать птиц и есть их.
- Нельзя также отказывать другим в помощи.
Народные приметы на среду, 17 мая 2023 года
Какие приметы существуют на праздник Пелагеи Заступницы, 17 мая? Фото © Freepik / montypeter
Существует несколько примет, связанных с 14-ми лунными сутками, расскажем некоторые из них.
- Множество майских жуков — к засухе.
- Пение кукушки — к погодным улучшениям.
- Отсутствие росы поутру — к переменчивой погоде.
- Если солнца на небе не видно, то стоит ждать долговременных осадков.
- Если воробьи сбиваются в стаи, то скоро усилится ветер.
- В этот день сильный ливень — жди хорошего урожая.
- А вот если у дома собираются вороны, то жди беды.
Ранее рунолог Игорь Вечерский специально для Лайфа подготовил рунический прогноз для всех знаков зодиака и рассказал, какой окажется неделя с 15 по 21 мая, кому из представителей зодиакального круга улыбнётся удача, а кому придётся рассчитывать только на себя.
Интересное
Сэм унаследовал от отца-рэпера с шизой всё самое плохое, но Айза не справляется и хочет сына "сдать в интернат"
сегодня в 09:23
Календарь садовода на май 2023-го: благоприятные дни для посадки овощей на даче
сегодня в 08:23
День Старорусской иконы Божией Матери – 2023: Что это за церковный праздник и как правильно молиться святой
сегодня в 08:11