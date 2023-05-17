День Старорусской иконы Божией Матери – 2023: Что это за церковный праздник и как правильно молиться святой

Согласно православному календарю, этот праздник отмечается дважды. Первый раз — 17 мая, когда в храм Старой Руссы внесли икону кисти тихвинских мастеров. Второй — 1 октября, когда оригинальный образ вернулся из Тихвина. История старорусской святой следующая. Как рассказывается в одной из версий, впервые эта икона явилась в Выдропуске (сейчас Выдропужск) в XVI веке, а позднее её перенесли в город Старая Русса. По другой версии, в Старую Руссу образ привезли из греческого города Ольвиополь, когда на него в XV веке напали литовцы. Они и рассказали о русских землях, где было принято православие.

История праздника Старорусской иконы Божией Матери

Откуда появилась Старорусская икона Божией Матери? Фото © al-eparhiya.ru

В городе случился мор, многие люди, в том числе священники, погибли. Греки также боялись нападения безбожников-татар, для которых церковные реликвии ничего не значили. Тогда было решено передать Старорусскую икону Божией Матери, чтобы помочь своим духовным братьям. Целых сто лет икона защищала старорушан от болезней и войн и хранилась в Спасо-Преображенском монастыре. К настоятелю храма обратились жители Тихвина, где разыгралась сильная болезнь. Они просили устроить с иконой крестный ход. И их просьбу решили удовлетворить. Вот только, когда беда отступила, тихвинцы отказались возвращать святыню домой. Никакие просьбы жителей Старой Руссы не помогали, город не желал расставаться с источником блага и защиты. В то время как на старорушан вновь обрушились эпидемии, боевые конфликты и стихийные бедствия. В XVIII веке в Старой Руссе началась холера, а после и восстания. Народ вновь стал просить о возвращении святыни, отправив письма всем, кому можно. Но икона вернулась только в 1888 году. Им помог князь Владимир Александрович. А копию передали в Тихвин. Жители были крайне недовольны, стали даже ходить слухи, что такое решение было принято из-за взятки, переданной архимандриту.

О чём молятся Старорусской иконе Божией Матери

О чём нужно просить в молитве Богородицу? Фото © Shutterstock

В древние времена Старорусская икона Божией Матери защищала города от болезней и захватчиков. Сейчас её просят о помощи и в духовных, и в житийных делах. В защите дома от воров и бандитов, защите близких и детей, а также об обретении семейного счастья, помощи в преодолении искушений и победе над душевными слабостями. Из-за её необычайной истории иконе также молятся, чтобы вернуть украденное имущество, защититься от похитителей и воровства. Об исцелении от болезней, об избавлении от страха, обид, а также о помощи в поиске выхода из трудной ситуации.

Где находится Старорусская икона Божией Матери

Что стало со Старорусской иконой Божией Матери? Фото © Покровский Поречский женский монастырь в Козьей Горе / gatchina-eparhia.ru

Во время Великой Отечественной войны Старая Русса была оккупирована немцами, икону вместе с другими ценностями вывезли в Германию. Возможно, она всё ещё там. Но есть и другая версия — что образ был отбит партизанами и спрятан где-то в Новгородской или Псковской области. Однако это место никому не известно. Хотя оригинал был утерян, осталось несколько списков, которые хранятся в разных уголках России. Сейчас копия иконы хранится в Покровском Поречском женском монастыре в деревне Козья Гора Ленинградской области. Список 1788 года, тоже украденный во время ВОВ, был возвращён в Старую Руссу, в церковь Святого Георгия. Его в настоящий момент почитают как чудотворный. Список, который передали в Тихвин взамен оригинала, сейчас хранится в Тихвинском монастыре. Ещё одну копию сделали в XIX веке для церкви Апостола Филиппа в Нижнем Новгороде. По списку можно найти в Троицком и Воскресенском соборах, храмах Борисова и Коростыня.

Что можно делать в День Старорусской иконы Божией Матери

Какие вещи нужно обязательно сделать в День Старорусской иконы Божией Матери? Фото © Shutterstock

Какие дела необходимо сделать каждому православному человеку в День Старорусской иконы Божией Матери: Посетить церковь.

Вознести молитву Божией Матери. В день той или иной иконы ей всегда надо молиться. Просить защиты и семейного счастья.

Поставить свечи за упокой и за здравие.

Дать милостыню нуждающимся. Можно перечислить деньги на благотворительность или подать прямо на улице.

В конце дня лучше всего собраться всей семьёй за столом и почтить память Пресвятой Богородицы.

Чего нельзя делать в День Старорусской иконы Божией Матери

Что запрещается делать в День Старорусской иконы Божией Матери? Фото © Shutterstock