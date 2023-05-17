Календарь садовода на май 2023-го: благоприятные дни для посадки овощей на даче Опытный огородник знает: май — самый горячий месяц для высадки овощей и зелени. К этой поре нужно подготовиться, собрать информацию и заглянуть в лунный календарь. Всё, что нужно знать для хорошего урожая, Лайф собрал в этом материале. 17 мая, 08:23 Наиболее благоприятные дни для работы в огороде в мае: 4, 10, 11, 24 и 25-е числа. Фото © Владимир Смирнов /ТАСС

Май — месяц посадок. Хотя и некоторые культуры начинают сажать раньше, основной период выпадает всё же на последний месяц весны. Именно в мае обычно высаживают картофель, пересаживают из ящиков помидоры, сеют огурцы и зелень. В этой статье Лайф расскажет о том, какие майские дни благоприятны для посадки овощей на даче.

Благоприятные дни по лунному календарю

Лунный календарь — незаменимый помощник огородника и садовода. В нём, помимо благоприятных или неблагоприятных дней, существуют такие показатели, как подходящие дни для покупки семян, для их посева, для укоренения саженцев, посадки деревьев и кустарников и отдельных культур. Итак, наиболее благоприятные дни для работы в огороде в мае: 4, 10, 11, 24, 25

благоприятные дни: 3, 18, 20, 23, 29

неблагоприятные дни: 5, 15, 16, 26, 31

16 мая (вт) — полнолуние

По лунному календарю этот день крайне неблагоприятен для того, чтобы что-то сажать и сеять. Лучше заняться строительными работами или докупить инструменты и семена.

17 мая (ср) — убывающая Луна

В этот день можно привести в порядок газон, заготовить побеги, выкорчевать старые деревья, словом, заняться благоустройством или подготовительной работой, но сажать что-либо в землю Луна не рекомендует.

18 мая (чт) — убывающая Луна

День благоприятен для посева овощей и цветов, посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, но будьте острожны с острыми предметами, не занимайтесь заточкой инструмента — день обещает быть травмоопасным.

19 мая (пт) — убывающая Луна

Это день планирования и порядка, он благоволит финансовым делам, сулит удачные покупки. Провести его на огороде было бы просто глупо, но если очень надо — пожалуйста.

20 мая (сб) — убывающая Луна

День подходит, чтобы дать отпор болезням и вредителям. Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения, и урожай будет хорошим, а зелень — яркой.

21 мая (вс) — убывающая Луна

21 мая — удачный день для работы на огороде. Фото © Егор Алеев / ТАСС

А вот теперь время как следует потрудиться. По лунному календарю этот день идеально подходит, чтобы подкормить растения, разрыхлить грядки или сделать любую другую созидательную работу на благо будущего урожая.

22 мая (пн) — убывающая Луна

Этот день подходит для посева листовых овощей и пряных трав. А ещё сегодня можно посадить декоративно-лиственные растения и заняться поливом.

23 мая (вт) — убывающая Луна

Сегодня по лунному календарю для дачников и огородников открывается настоящее "окно возможностей", которое продлится три дня. В этот день прополите сорняки, заложите компост, уберите ненужные ветви у плодово-ягодных культур. Если удастся ударно потрудиться, быть хорошему урожаю.

24 мая (ср) — убывающая Луна

Ещё один благоприятный день для работы на огороде и в саду. Можно сажать, полоть, удобрять, поливать, а ещё этот день прекрасно подойдёт для ландшафтного дизайна.

25 мая (чт) — убывающая Луна

"Окно возможностей" закрывается, успеваем доделывать всё, что не успели в предыдущие три дня, пропалываем грядки, окучиваем картофель и томаты.

26 мая (пт) — убывающая Луна

В этот день в саду и огороде лучше ничего не делать, день — не самый благоприятный для работы с землёй. Отдыхаем после ударного труда.

27 мая (сб) — убывающая Луна

По лунному календарю нейтральный день, в который можно, например, подкормить растения азотными и органическими удобрениями, а также замульчировать грядки.

28 мая (вс) — убывающая Луна

Затишье перед огородной "бурей". Время неспешно размножить кустарники черенками и пересадить растения, посеять зелень и пряности. Но только берегите спину! Тяжёлый труд чреват растяжениями мышц и травмами.

29 мая (пн) — убывающая Луна (последний день)

Завершение лунного цикла предлагаем отметить с лопатой в руках. Сегодня посадите цветущие кустарники и цветы, а также теплолюбивые декоративные культуры. Это даст хороший урожай, день благоприятный.

30 мая (вт) — новолуние

Молодая Луна благоволит тем, кто в этот день высаживает рассаду томатов, перцев и баклажанов, сеет огурцы, бахчевые культуры, кабачки и патиссоны.

Новолуние — удачный период для высаживания рассады. Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

31 мая (ср) — растущая Луна

Сажать и сеять в этот день крайне не рекомендуется. Для других огородных дел лунный календарь располагает.

Заморозки и погода в мае 2023-го

Любой огородник согласится: мало знать, какие дни благоприятные, а какие нет, ещё нужно быть в курсе погодных условий. Ведь май — хоть и последний месяц весны, но случаются такие явления, как заморозки, которые могут разом погубить многие не подготовленные к ним культуры. Первая половина мая в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге выдалась на редкость холодной. Помните, как мы мёрзли на майских праздниках? А каким будет прогноз погоды на вторую половину мая 2023 года? В Москве со второй половины мая ожидаются перепады температуры: 15 и 16 мая — 16 °C.

17 и 18 мая — 20°С – 21°C.

19 и 20 мая — 22 °C – 23 °C.

21 мая — 21 °C.

22 мая —14°C с дождём.

23 мая —16 °C

24 мая — 19 °C

с 25 по 31 мая — 20°C – 22 °C В Санкт-Петербурге во второй половине мая ожидается период похолодания, но осадков не прогнозируется: 15 и 16 мая — 21 °C

17 мая — облачная погода и 17°C

18 мая — 21°C

19 мая — 19 °C

20 и 21 мая — 22 °C – 24 °C

22 мая — 10°C

23 и 24 мая — 16°C – 17°C

С 25 по 31 мая — 17°C – 18 °C

Какие овощи сажать в мае 2023-го

Май — месяц посевов. В этом месяце дачники высаживают огромное количество различных культур: от помидоров и картошки — до рукколы и кабачков. И чтобы вы не запутались, в какой день и когда лучше всего сеять те или иные овощи, Life.ru составил памятку огородника.

Помидоры

Пока некоторые дачники уверены, что сажать семена ещё в марте на рассаду, расставляя ящики и стаканчики на подоконниках и в освещённых местах, — отличная идея, другие с ними не согласны и убеждены, что высеянные семена в рассадниках дают более качественную и здоровую рассаду. Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23 и 24-го мая.

Огурцы

Как говорят эксперты, огурцы, высаженные в мае, очень стойкие к ветру и палящему солнцу, и потому подготавливать их к ним не нужно. Посадить их надо 2, 3, 4, 6, 13,14, 15, 17, 22, 24, 30 или 31-го мая.

Белокочанная капуста

Высаженная в мае капуста будет не очень плотной и довольно легкой, хотя это и не главное её преимущество. Ведь уже к середине лета можно будет снимать первый урожай и готовить с ней вкусные и ароматные щи и борщи, делать салаты. А вот поздняя капуста обожает первые осенние заморозки, так как они делают её особенно сочной и хрустящей. Благоприятные дни для посадки капусты 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22 и 24-го мая

Майская капуста будет не очень плотной, и в этом её преимущество — идеальна для салата. Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Картошка

Майские праздники — идеальное время для посадки картофеля, ведь у многих как раз выходные, и можно со спокойной душой заняться картошкой. Поэтому огородники и мечтают о хорошей погоде в эти дни. Удачные даты посадки картофеля в мае: 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24.

Кабачки

В мае кабачки уже можно высаживать в грунт, но главное — следить за погодными условиями, и особенно — за температурой воздуха ночью, ведь ещё вероятны заморозки, о которых мы говорили ранее. Если они ожидаются, то проросшие растения необходимо укрыть. В этом месяце подходящими для посадки днями станут: 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23 и 24-го мая.

Морковь

Безопаснее всё же высаживать морковь в мае, так как она будет крепкая и здоровая, лучше сохранится зимой, а также меньше окажется подвержена поражению морковной мухой, чем те корнеплоды, что высадили ранней весной. В мае сеют морковь 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27 и 28-го числа.

Свёкла

Свёкла — стойкая и сильная, заморозков весенних не боится, поэтому её без опасения можно высаживать в открытый грунт. Главное — правильно выбрать семена, учитывая несколько факторов: сроки созревания, вкус, цвет и форму. Благоприятные для посадки дни в мае: 6, 9, 10, 13,14,15, 17, 22, 23 и 24.

Редис

Чтобы молодые, хрустящие плоды созрели как раз в период, когда на грядках есть огурцы, салат, шпинат, укроп, петрушка, лучше высаживать редис в несколько приемов: сначала — в марте, накрывая и уберегая от холодов, потом — в апреле и в мае. Дни посадки майского редиса: 6, 9, 10, 13, 14, 15,17, 22, 23 и 24.

Лук

Лук необходимо сеять только тогда, когда установится стабильно тёплая погода, ведь грунт на глубине 5–8 сантиметров должен прогреться примерно до 14 градусов. Иначе, если земля будет холодной и сырой, растения могут прорасти в стрелку. Удачными днями для посева лука в мае станут 6, 13, 14, 15,17, 22, 23 и 24-е числа.

Перец

Рассаду в мае высаживают в открытый грунт, когда угроз заморозков уже не будет, хотя можно и обезопасить себя, приготовив какой-то укрывной материал. В прохладный день, при температуре ниже десяти градусов, лучше не рисковать и накрыть перцы. Время высадки культуры в мае: 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23 и 24-го.

Какую зелень сажать в мае

С овощами мы разобрались, а что там у нас с зеленью, когда в мае сажать петрушку, укроп, салат и всё остальное? В мае самыми благоприятными днями для посадки зелёных насаждений считаются 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23 и 24-е число.

Петрушка

Чтобы молодые листочки радовали здоровьем и силой, необходимо в мае удобрить землю для посева петрушки минеральными и органическими подкормками. Место лучше выбрать тёплое и солнечное, вовремя совершать полив, прополку и рыхление.

Салат

Одним из самых популярных культурных растений практически на любом огороде является салат. В связи с тем, что выращивать его совсем несложно, салат начинают высевать с ранней весны и до осени. Салат бывает листовой, кочанный, спаржевый, ещё есть виды под названием кресс-салат, руккола, китайская и пекинская капуста и фриссе. Чтобы салат всегда был на столе, чтобы его всегда хватало не только на блюда, но и для заготовок на зиму, огородники высевают его каждые 14 дней. Такой способ посадки обеспечивает беспрерывный урожай в течение всего лета. Как говорится, только успевайте собирать. Хорошая новость в том, что салат — холодостойкая культура. Высаживать на огороде в открытый грунт большинство сортов можно уже во второй половине апреля. Главное, чтобы не было возвратных заморозков. Если ночью заморозки будут достигать –5°C, растение может сильно пострадать.

Шпинат

Шпинат любит расти на питательных и рыхлых почвах и достаточно быстро прорастает, а чтобы этого добиться, необходимо поддерживать влажность, постоянно пропалывать и рыхлить. Высаживать шпинат лучше на освещённых участках, где не застаивается вода. Чтобы собрать урожай как можно раньше, растение помещают на южных склонах, которые защищены от холодных ветров. Заморозков он не любит, как и зноя, а ещё его очень любят вредители, поэтому за шпинатом нужен глаз да глаз.

Укроп

Укроп используется в очень многих местах — его добавляют в салаты, во всевозможные блюда, а также применяют при консервировании в летний период. Семена укропа и листья сушат, а также замораживают для приготовления блюд с ароматной пряностью зимой. Укроп лучше сеют с середины мая, когда почва достаточно прогреется. Зелень способна пережить понижение температуры до 3 градусов, но гораздо лучше она растёт при 18–20 градусах. Укроп любит хорошо освещённые участки, а вот постоянная тень тормозит рост зелени, она становится бледной и вялой.

Авторы Андрей Ананьев