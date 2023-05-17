Сэм унаследовал от отца-рэпера с шизой всё самое плохое, но Айза не справляется и хочет сына "сдать в интернат"
Проблемы с психикой часто передаются генетически. Вот и совместный сын Айзы и Гуфа начал чудить, становясь таким же неуправляемым, как его знаменитый отец. Мать в ужасе и даже готова избавиться от такого непутёвого сына.
Айза Анохина пожаловалась на проблемы с головой у сына от Гуфа. Обложка © T.me / aizalovesyou
Ещё недавно Айза Анохина — бывшая супруга рэпера Гуфа — писала о том, как ей прикольно наблюдать за своими мальчишками. Ведь у них начался такой "интересный" возраст. Вот только недолго продлилась идиллия, потому что подросток и первенец начал устраивать истерики и выносить маме мозг. Все заволновались, когда модель перестала на какое-то время выходить на связь в социальных сетях. Но вот Айза снова в Сети. "Ну всё! Мне снова лучше и я сразу к вам", — написала блогер.
Оказалось, что причина, по которой от Анохиной было ни слуху ни духу, — взбунтовавшийся Сэм. Совместный сын Гуфа и Айзы, кажется, достиг того возраста, когда у него заиграли гормоны. Поэтому настроение мальчика постоянно меняется, за что мать переживает. Или злиться, ведь сама модель, кажется, зла на горе-папашу, наградившего Сэма наследственными проблемами с психикой. И вот несчастная Айза не знает, что делать, — "сдать Сэма в интернат или к Лёхе отправить".
Айза Анохина грозиться сдать сына в детдом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam
Держись, дорогая Айза. Твоему сыну исполнилось недавно 13 годиков, значит, самое веселье только начинается. Скоро и буйство гармонов сильнее проявится, и скандалы на ровном месте начнутся, и, возможно, всплывут какие-то недоразумения с головой. Остаётся надеяться, что Сэм не пойдёт по стопам отца и не станет запирать своих жену и ребёнка, угрожая отобрать всё.