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17 мая, 09:23

Сэм унаследовал от отца-рэпера с шизой всё самое плохое, но Айза не справляется и хочет сына "сдать в интернат"

Проблемы с психикой часто передаются генетически. Вот и совместный сын Айзы и Гуфа начал чудить, становясь таким же неуправляемым, как его знаменитый отец. Мать в ужасе и даже готова избавиться от такого непутёвого сына.

<p>Айза Анохина пожаловалась на проблемы с головой у сына от Гуфа. Обложка © <a href="https://t.me/aizalovesyou/2447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / aizalovesyou</a></p>

Айза Анохина пожаловалась на проблемы с головой у сына от Гуфа. Обложка © T.me / aizalovesyou

Ещё недавно Айза Анохина — бывшая супруга рэпера Гуфа — писала о том, как ей прикольно наблюдать за своими мальчишками. Ведь у них начался такой "интересный" возраст. Вот только недолго продлилась идиллия, потому что подросток и первенец начал устраивать истерики и выносить маме мозг. Все заволновались, когда модель перестала на какое-то время выходить на связь в социальных сетях. Но вот Айза снова в Сети. "Ну всё! Мне снова лучше и я сразу к вам", написала блогер.

Оказалось, что причина, по которой от Анохиной было ни слуху ни духу, — взбунтовавшийся Сэм. Совместный сын Гуфа и Айзы, кажется, достиг того возраста, когда у него заиграли гормоны. Поэтому настроение мальчика постоянно меняется, за что мать переживает. Или злиться, ведь сама модель, кажется, зла на горе-папашу, наградившего Сэма наследственными проблемами с психикой. И вот несчастная Айза не знает, что делать, "сдать Сэма в интернат или к Лёхе отправить".

Айза Анохина грозиться сдать сына в детдом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

Айза Анохина грозиться сдать сына в детдом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

Держись, дорогая Айза. Твоему сыну исполнилось недавно 13 годиков, значит, самое веселье только начинается. Скоро и буйство гармонов сильнее проявится, и скандалы на ровном месте начнутся, и, возможно, всплывут какие-то недоразумения с головой. Остаётся надеяться, что Сэм не пойдёт по стопам отца и не станет запирать своих жену и ребёнка, угрожая отобрать всё.

Гуф сошёл с ума? Рэпер держит в заложницах жену и дочь, не позволяя от него уйти

Гуф сошёл с ума? Рэпер держит в заложницах жену и дочь, не позволяя от него уйти

Елизавета Терешкова
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