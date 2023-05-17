Вырыпаев и Роднянский заочно арестованы за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссёра Ивана Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского* по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", — заявили в суде.

Заседания прошли 27 апреля. Защита продюсера обжаловала решение, дата рассмотрения апелляции ещё не назначена. Решение по Вырыпаеву вступило в силу. Максимальное наказание по инкриминируемой им статье — 10 лет. Оба фигуранта объявлены в международный розыск, следует из базы данных МВД.

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