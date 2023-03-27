Суд заочно арестовал основателя "Медиазоны" Петра Верзилова по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы удовлетворил прошение следователей и заочно арестовал издателя интернет-издания "Медиазона"* Петра Верзилова* по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"27 марта 2023 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Верзилова Петра Юрьевича <...> сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, в январе текущего года Верзилова объявили в международный розыск. Он находился под подпиской о невыезде из-за сокрытия факта наличия у него двойного гражданства, однако нарушил эту меру пресечения.