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4 мая, 10:03

Депутат от КПРФ объявлен в розыск после побега из-под подписки по делу о фейках

Саратовского депутата Непеина объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ

<p>Депутат Олег Непеин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id102996552" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Личная страница</a></p>

Депутат Олег Непеин. Обложка © VK / Личная страница

Саратовский депутат от КПРФ Олег Непеин объявлен в розыск Балашовским районным судом в рамках уголовного дела о распространении фейков про Российскую армию. Муниципальный депутат сбежал из-под подписки о невыезде сразу после начала процесса над ним.

"Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе суда. Там уточнили, что Непеин находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Депутату вменяется статья о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, против саратовского депутата возбудили уголовное дело из-за его постов о событиях в Буче в ноябре прошлого года. Поводом стали публикации Непеина в телеграм-канале, а также посты со свастикой и другой символикой нацистской Германии.

Ирина Фальке
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