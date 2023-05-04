Депутат от КПРФ объявлен в розыск после побега из-под подписки по делу о фейках
Саратовского депутата Непеина объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ
Депутат Олег Непеин. Обложка © VK / Личная страница
Саратовский депутат от КПРФ Олег Непеин объявлен в розыск Балашовским районным судом в рамках уголовного дела о распространении фейков про Российскую армию. Муниципальный депутат сбежал из-под подписки о невыезде сразу после начала процесса над ним.
"Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе суда. Там уточнили, что Непеин находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Депутату вменяется статья о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, против саратовского депутата возбудили уголовное дело из-за его постов о событиях в Буче в ноябре прошлого года. Поводом стали публикации Непеина в телеграм-канале, а также посты со свастикой и другой символикой нацистской Германии.