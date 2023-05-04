Депутат от КПРФ объявлен в розыск после побега из-под подписки по делу о фейках

Саратовский депутат от КПРФ Олег Непеин объявлен в розыск Балашовским районным судом в рамках уголовного дела о распространении фейков про Российскую армию. Муниципальный депутат сбежал из-под подписки о невыезде сразу после начала процесса над ним.

"Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе суда. Там уточнили, что Непеин находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Депутату вменяется статья о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.