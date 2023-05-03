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3 мая, 14:20

В квартире Алексея Панина в Москве прошли обыски по делу об оправдании терроризма

В России возбудили дело на актёра Панина за оправдание теракта на Крымском мосту

<p>Алексей Панин. Фото © LIFE</p>

Алексей Панин. Фото © LIFE

Полиция возбудила против российского актёра Алексея Панина дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за публичного оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Панин написал пост в октябре прошлого года, в котором порадовался взрыву пролётов моста. Следственные действия уже проведены в доме, где проживал актёр. У него в Москве есть однокомнатная квартира. Сам он переехал в Испанию ещё в 2020 году, а полгода назад заявлял о получении визы в США, где якобы и находится сейчас.

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Ранее сообщалось, что актёр Данила Козловский покинул РФ после отмены спектаклей с его участием и подачи иска к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Последний призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Козловский улетел в Стамбул. Хотя родственники актёра опровергают информацию об отъезде.

Татьяна Миссуми
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