В квартире Алексея Панина в Москве прошли обыски по делу об оправдании терроризма

Полиция возбудила против российского актёра Алексея Панина дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за публичного оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Панин написал пост в октябре прошлого года, в котором порадовался взрыву пролётов моста. Следственные действия уже проведены в доме, где проживал актёр. У него в Москве есть однокомнатная квартира. Сам он переехал в Испанию ещё в 2020 году, а полгода назад заявлял о получении визы в США, где якобы и находится сейчас.