В РФ призвали отменить концертный тур уехавшего после начала СВО рэпера Loqiemean

В России могут отменить тур по стране хип-хоп-исполнителя Романа Худякова (Loqiemean). С таким требованием выступил рэпер Аким Апачев в обращениях к Генпрокуратуре, Следственному комитету, Минкульту, МВД и Администрации Президента РФ, пишет телеграм-канал Mash. Он также призвал проверить Худякова на дискредитацию ВС РФ.

Исполнитель покинул Россию после начала спецоперации и уехал в Казахстан. Однако спустя год анонсировал тур по РФ. Апачев подчеркнул в своих обращениях, что Худяков неоднократно высказывался против политики Москвы, призывал к свержению власти, принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Вместе с тем Loqiemean призывал поддерживать Украину, и есть основания полагать, что может продолжить это делать в том числе на концертах. А первый концерт запланирован накануне Дня Победы.