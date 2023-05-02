КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:59
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В РФ призвали отменить концертный тур уехавшего после начала СВО рэпера Loqiemean

Музыкант Апачев призвал Минкульт отменить концерты Loqiemean в России

В России могут отменить тур по стране хип-хоп-исполнителя Романа Худякова (Loqiemean). С таким требованием выступил рэпер Аким Апачев в обращениях к Генпрокуратуре, Следственному комитету, Минкульту, МВД и Администрации Президента РФ, пишет телеграм-канал Mash. Он также призвал проверить Худякова на дискредитацию ВС РФ.

Исполнитель покинул Россию после начала спецоперации и уехал в Казахстан. Однако спустя год анонсировал тур по РФ. Апачев подчеркнул в своих обращениях, что Худяков неоднократно высказывался против политики Москвы, призывал к свержению власти, принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Вместе с тем Loqiemean призывал поддерживать Украину, и есть основания полагать, что может продолжить это делать в том числе на концертах. А первый концерт запланирован накануне Дня Победы.

Театр наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой

Театр наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой

Ранее Апачев призвал Минкульт отменить концерт Jah Khalib в Москве. Причиной стала поддержка казахстанским рэпером украинской армии.

Обложка ©

VK / Loqiemean

Светлана Оперук
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