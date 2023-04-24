Театр наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой

Театр наций объявил об отмене показов спектакля "Сказка про последнего ангела", которые были запланированы на 26 и 27 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В постановке участвует народная артистка России Лия Ахеджакова. При этом уточняется, что данное решение связано с техническими причинами. Премьера спектакля состоялась в ноябре 2019 года. Это второй совместный проект Театра наций и Андрея Могучего.