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12 апреля, 11:49

Минкультуры не продлило контракт с худруком БДТ Андреем Могучим

<p>Андрей Могучий. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Андрей Могучий. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Минкультуры не продлило контракт с худруком Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Андреем Могучим. Срок действия контракта истёк 9 апреля, сообщили РИА "Новости" в БДТ.

"Минкультуры не продлило контракт с Андреем Могучим, он истёк 9 апреля. Общее управление театром будет осуществлять директор в соответствии с новым уставом, утверждённым Минкультуры", — рассказали в театре.

Помимо этого Минкультуры утвердило новый устав театра, в соответствии с которым общее управление БДТ будет осуществляться директором учреждения. Этот пост занимает Татьяна Архипова, она продолжит работу в театре.

61-летний Андрей Могучий занимал пост худрука БДТ с 2013 года. Причину расставания с режиссёром в Минкультуры не назвали.

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Наталья Исакова
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