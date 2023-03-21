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21 марта, 07:33

Елизавета Лихачёва сменит Марину Лошак на посту директора Пушкинского музея

<p>Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Директор Пушкинского музея Марина Лошак заявила о том, что покидает свой пост. Вместо неё руководить учреждением будет Елизавета Лихачёва, которая ранее занимала аналогичный пост в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

"20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приказ о назначении Елизаветы Лихачёвой сегодня подписала глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

Отметим, что информация о возможном уходе Лошак из музея уже появлялась в феврале, однако тогда она опровергла её. В самом Пушкинском музее подчёркивали, что её контракт действует до 2 апреля 2023 года.

Артур Белкин
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