Елизавета Лихачёва сменит Марину Лошак на посту директора Пушкинского музея

Директор Пушкинского музея Марина Лошак заявила о том, что покидает свой пост. Вместо неё руководить учреждением будет Елизавета Лихачёва, которая ранее занимала аналогичный пост в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

"20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приказ о назначении Елизаветы Лихачёвой сегодня подписала глава Минкульта РФ Ольга Любимова.