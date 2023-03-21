Елизавета Лихачёва сменит Марину Лошак на посту директора Пушкинского музея
Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Директор Пушкинского музея Марина Лошак заявила о том, что покидает свой пост. Вместо неё руководить учреждением будет Елизавета Лихачёва, которая ранее занимала аналогичный пост в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.
"20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Приказ о назначении Елизаветы Лихачёвой сегодня подписала глава Минкульта РФ Ольга Любимова.
Отметим, что информация о возможном уходе Лошак из музея уже появлялась в феврале, однако тогда она опровергла её. В самом Пушкинском музее подчёркивали, что её контракт действует до 2 апреля 2023 года.