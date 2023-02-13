Директор Пушкинского музея Лошак опровергла информацию об уходе с поста
Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак не намерена покидать пост. Об этом она заявила в беседе с РИА "Новости", комментируя появившиеся сообщения о якобы её решении уволиться.
"Прочитала, мне это (сообщения об отставке. — Прим. Лайфа) только что скинули. Я ничего не знаю про это", — сказала она.
По этому поводу высказалась и пресс-служба музея в телеграм-канале. Там добавили, что контракт Лошак истекает 2 апреля 2023 года, а до этого дня она продолжает выполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что народного артиста РФ Александра Филиппенко уволили из театра Моссовета и он переехал в Вильнюс. Позднее актёр назвал этот уход согласованным.
ТАСС / Михаил Джапаридзе