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13 февраля, 09:32

Директор Пушкинского музея Лошак опровергла информацию об уходе с поста

Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак не намерена покидать пост. Об этом она заявила в беседе с РИА "Новости", комментируя появившиеся сообщения о якобы её решении уволиться.

"Прочитала, мне это (сообщения об отставке. — Прим. Лайфа) только что скинули. Я ничего не знаю про это", — сказала она.

По этому поводу высказалась и пресс-служба музея в телеграм-канале. Там добавили, что контракт Лошак истекает 2 апреля 2023 года, а до этого дня она продолжает выполнять свои обязанности.

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Ранее сообщалось, что народного артиста РФ Александра Филиппенко уволили из театра Моссовета и он переехал в Вильнюс. Позднее актёр назвал этот уход согласованным.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Светлана Оперук
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