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11 февраля, 11:34

В Санкт-Петербурге показали спектакль "Отрочество" по мотивам повести Толстого

В ТЮЗе имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля "Отрочество" по мотивам повести из трилогии Льва Толстого. Места для зрителей организовали прямо в сценическом круге, а весь зал стал творческим пространством.

Главный герой постановки — 13-летний мальчик Николенька с тонкой душой, который потерял мать.

"Это полная моя противоположность, потому что он такой светлый, радостный, любит мир и мир его любит. У меня, как и у всех в мире людей, был такой период лет до 13, и сейчас, благодаря Николеньке, я прорабатываю свои детские травмы", — сказал исполнитель роли Семён Толов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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Актёры спектакля утверждают, что эта история находится вне временных рамок, поскольку тема становления человека будет актуальна всегда. Зрители постановки находятся среди артистов и видят всё глазами главного героя.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге планируют открыть постоянную экспозицию тифлокопий.

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tyuz-spb.ru

Илья Суриков
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