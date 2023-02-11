В Санкт-Петербурге показали спектакль "Отрочество" по мотивам повести Толстого
В ТЮЗе имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля "Отрочество" по мотивам повести из трилогии Льва Толстого. Места для зрителей организовали прямо в сценическом круге, а весь зал стал творческим пространством.
Главный герой постановки — 13-летний мальчик Николенька с тонкой душой, который потерял мать.
"Это полная моя противоположность, потому что он такой светлый, радостный, любит мир и мир его любит. У меня, как и у всех в мире людей, был такой период лет до 13, и сейчас, благодаря Николеньке, я прорабатываю свои детские травмы", — сказал исполнитель роли Семён Толов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Актёры спектакля утверждают, что эта история находится вне временных рамок, поскольку тема становления человека будет актуальна всегда. Зрители постановки находятся среди артистов и видят всё глазами главного героя.
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tyuz-spb.ru