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10 февраля, 19:16

Народный артист РФ Филиппенко назвал заранее согласованным уход из театра Моссовета

Народный артист России Александр Филиппенко заявил, что решение театра имени Моссовета не продлевать с ним контракт было согласовано заранее и актёра заменят коллеги. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что артиста уволили и он переехал в Вильнюс.

"У меня в прошлом году закончился контракт, и [что договор не будет продлён] давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и всё подготовили", сказал Филиппенко в интервью "Интерфаксу".

Артист утверждает, что он теперь "вольный и всё время в переговорах", но главное, что он никого не подводил. Сейчас Филиппенко уехал к дочери, а в спектакли с его участием были введены актёры из второго состава.

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В пресс-службе Моссовета уточнили, что Филиппенко предупредил об отъезде на длительное лечение за границу и в театре числится как "приглашённый".

Ранее звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о госпитализации с подозрением на инфаркт. Он добавил, что понятия не имеет, откуда взялась такая информация, но у него всё хорошо.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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