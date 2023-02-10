Народный артист РФ Филиппенко назвал заранее согласованным уход из театра Моссовета

Народный артист России Александр Филиппенко заявил, что решение театра имени Моссовета не продлевать с ним контракт было согласовано заранее и актёра заменят коллеги. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что артиста уволили и он переехал в Вильнюс.

"У меня в прошлом году закончился контракт, и [что договор не будет продлён] давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и всё подготовили", — сказал Филиппенко в интервью "Интерфаксу".

Артист утверждает, что он теперь "вольный и всё время в переговорах", но главное, что он никого не подводил. Сейчас Филиппенко уехал к дочери, а в спектакли с его участием были введены актёры из второго состава.

В пресс-службе Моссовета уточнили, что Филиппенко предупредил об отъезде на длительное лечение за границу и в театре числится как "приглашённый".