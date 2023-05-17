Стало известно, куда делись вещи Некоглая, в "краже" которых он обвинил полицию
Mash: Вещи блогера Некоглая до сих пор лежат в полицейском хранилище
Вещи депортированного из РФ блогера Некоглая (Николая Лебедева), которые у него при задержании якобы "украли" российские правоохранители, спокойно лежат в полицейском хранилище. Об этом пишет Mash.
Как пояснил источник телеграм-канала, это обычная процедура, установленная законом. Изъятые у задержанного вещи помещаются в специальную ячейку, откуда их может забрать сам подозреваемый. У Некоглая там находятся iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, кофта Dior, шапочка с заячьими ушами и 25 тысяч рублей. На все предметы составлена опись.
Оказалось, что блогер сам не явился за вещами после судебного процесса. А сейчас ему это сделать не представляется возможным из-за депортации. Однако адвокат тиктокера вполне может прийти вместо него.
Напомним, осенью 2022 года блогера Некоглая проверили на предмет дискредитации ВС РФ из-за жестокой пародии на солдата. В итоге его депортировали на родину — в Молдавию. Сейчас Некоглай решил засудить российских полицейских, которые якобы пытали его в участке, а затем "украли" у него одежду, деньги и телефон.
VK / Некоглай