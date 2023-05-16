Адвокат Некоглая заявил, что блогер намерен засудить "пытавших" его полицейских
Адвокат заявил, что Некоглай не писал заявления на задержавших его полицейских
Молдавский блогер Некоглай, депортированный из России после обвинений в дискредитации ВС РФ, действительно подал в суд на полицейских, но не на тех, которые участвовали в задержании, а на "пытавших" его и "отобравших" вещи. Об этом сказал адвокат блогера Вадим Шипилов.
"Это в большей степени комментарий Николая. Заявление о преступлениях написано в отношении тех сотрудников полиции, не которые его задерживали, а которые его пытали и похитили его имущество, в заявлении эти все эти факты написаны", — уточнил он в беседе с "Газетой.ru".
По словам юриста, заявление написано ещё в ноябре прошлого года и подано следователю СК межрайонного следственного отдела Пресненского района Москвы. Шипилов добавил, что "немножечко рано" говорить о наказании, которое ждёт полицейских, ведь уголовное дело в отношении них пока не возбуждено.
Напомним, осенью 2022 года глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина попросила проверить блогера Некоглая на предмет дискредитации Российской армии из-за пародии на солдата. В итоге его депортировали на родину — в Молдавию. Накануне сообщалось, что блогер решил судиться с российскими полицейскими, которые "обидели" его при задержании в Москве, и будет требовать от них якобы изъятые айфон, одежду, деньги.