Некоглай захотел наказать полицейских, "обидевших" его при задержании в Москве

Молдавский блогер и тиктокер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) решил наказать полицейских, которые "обидели" его при задержании в Москве. Стример написал заявление в Следственный комитет и потребовал вернуть ему айфоны, деньги и некоторую одежду, передаёт Mash .

Ещё в ноябре прошлого года блогера задержали, побрили и депортировали в Молдавию. Там он прошёл путь от отрицания до принятия: "переродился" и возненавидел русский народ, после чего съездил в Киев, раскошелился на авто и пару дронов для ВСУ. Видимо, теперь тиктокер решил возместить убытки и в написанном заявлении попросил отправить ему изъятые при задержании iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, кофту Dior, 25 тысяч рублей наличными и ободок с ушками. Более того, он призвал наказать сотрудников, которые жестоко с ним обошлись.