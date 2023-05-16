Некоглай захотел наказать полицейских, "обидевших" его при задержании в Москве
Некоглай написал заявление на полицейских, проводивших его задержание в Москве
Блогер Некоглай. Обложка © Telegram / Nekoglai
Молдавский блогер и тиктокер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) решил наказать полицейских, которые "обидели" его при задержании в Москве. Стример написал заявление в Следственный комитет и потребовал вернуть ему айфоны, деньги и некоторую одежду, передаёт Mash.
Ещё в ноябре прошлого года блогера задержали, побрили и депортировали в Молдавию. Там он прошёл путь от отрицания до принятия: "переродился" и возненавидел русский народ, после чего съездил в Киев, раскошелился на авто и пару дронов для ВСУ. Видимо, теперь тиктокер решил возместить убытки и в написанном заявлении попросил отправить ему изъятые при задержании iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, кофту Dior, 25 тысяч рублей наличными и ободок с ушками. Более того, он призвал наказать сотрудников, которые жестоко с ним обошлись.
Как пишет Mash, в СК уже начали проверку. В настоящее время руководство ведомства устанавливает всех сотрудников, контактировавших с Некоглаем. В случае если факты издевательств подтвердятся, им грозит уголовное дело и наказание за превышение должностных полномочий.
Напомним, осенью 2022 года глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина попросила проверить блогера Некоглая на предмет дискредитации Российской армии из-за пародии на солдата. В итоге всё закончилось его депортацией. 2 марта Лайф рассказывал, что Некоглай приехал в Киев с дронами и сломанной машиной для ВСУ. А недавно тиктокер нарвался на уголовное дело из-за мести виновнице своих бед.