Некоглай попытался очередным видео влюбить в себя украинцев, но нарвался только на хейт

Блогер Некоглай снял видео с танцем, отдалённо похожим на лезгинку, одевшись в форму украинских военных. Скорее всего, тиктокер хотел в очередной раз показать свою поддержку Незалежной, однако всё вышло наоборот. Абсурдное видео разошлось уже по всей Сети.

Некоглай в форме ВСУ танцует лезгинку. Видео © Telegram / Политика Страны

Причём Некоглай пляшет на фоне флага Главного управления разведки Минобороны Украины. Это в основном и стало причиной недовольства пользователей. Так, многие пишут, что Некоглай должен снять форму и не позорить военных. Некоторые даже предлагают блогеру поехать в Бахмут (украинское название города Артёмовска).





"Некоглай не [имеет] права носить украинскую военную форму. Ну да, он купил пару дронов, но эти дроны куплены на деньги украинцев, которые ему донатят", — написал комментатор.

"Сволочь, думает, что имеет право надевать форму наших военных, снимает в ней танцульки и чувствует себя кайфово", — подчеркнул другой пользователь.

"Ты моему отцу понравился. Собирай вещи, он тебя к себе привезёт, в военкомат", — пошутил третий.