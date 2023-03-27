"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 13:32

Некоглай попытался очередным видео влюбить в себя украинцев, но нарвался только на хейт

Украинцы раскритиковали блогера Некоглая в форме ВСУ за танец, похожий на лезгинку,

Блогер Некоглай снял видео с танцем, отдалённо похожим на лезгинку, одевшись в форму украинских военных. Скорее всего, тиктокер хотел в очередной раз показать свою поддержку Незалежной, однако всё вышло наоборот. Абсурдное видео разошлось уже по всей Сети.

Некоглай в форме ВСУ танцует лезгинку. Видео © Telegram / Политика Страны

Причём Некоглай пляшет на фоне флага Главного управления разведки Минобороны Украины. Это в основном и стало причиной недовольства пользователей. Так, многие пишут, что Некоглай должен снять форму и не позорить военных. Некоторые даже предлагают блогеру поехать в Бахмут (украинское название города Артёмовска).

  • Комментарии пользователей к видео Некоглая. Фото © Telegram / Политика Страны
    Комментарии пользователей к видео Некоглая. Фото © Telegram / Политика Страны
  • Комментарии пользователей к видео Некоглая. Фото © Telegram / Политика Страны
    Комментарии пользователей к видео Некоглая. Фото © Telegram / Политика Страны

Комментарии пользователей к видео Некоглая. Фото © Telegram / Политика Страны

1 / 2

"Некоглай не [имеет] права носить украинскую военную форму. Ну да, он купил пару дронов, но эти дроны куплены на деньги украинцев, которые ему донатят", — написал комментатор.

"Сволочь, думает, что имеет право надевать форму наших военных, снимает в ней танцульки и чувствует себя кайфово", — подчеркнул другой пользователь.

"Ты моему отцу понравился. Собирай вещи, он тебя к себе привезёт, в военкомат", — пошутил третий.

Сам Некоглай уже ответил в телеграм-канале украинским недоброжелателям. В посте он подчеркнул, что, будучи на Украине, встречал только двенадцатилетних поклонников, а с негативом не сталкивался. Также блогер рассказал, что уже месяц находится в Молдавии.

Как блогер Некоглай мстит России, собирая деньги для ВСУ, и что грозит его донатерам

Как блогер Некоглай мстит России, собирая деньги для ВСУ, и что грозит его донатерам

Ранее Лайф сообщал, что Некоглай нарвался на уголовное дело из-за мести виновнице своих бед — главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В начале ноября 2022 года она попросила проверить блогера на предмет дискредитации ВС РФ из-за пародии на российского солдата. Это в итоге закончилось депортацией Некоглая. А 2 марта сообщалось, что Некоглай приехал в Киев с дронами и сломанной машиной для ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Эксклюзивы

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров