Некоглай попытался очередным видео влюбить в себя украинцев, но нарвался только на хейт
Украинцы раскритиковали блогера Некоглая в форме ВСУ за танец, похожий на лезгинку,
Блогер Некоглай снял видео с танцем, отдалённо похожим на лезгинку, одевшись в форму украинских военных. Скорее всего, тиктокер хотел в очередной раз показать свою поддержку Незалежной, однако всё вышло наоборот. Абсурдное видео разошлось уже по всей Сети.
Некоглай в форме ВСУ танцует лезгинку. Видео © Telegram / Политика Страны
Причём Некоглай пляшет на фоне флага Главного управления разведки Минобороны Украины. Это в основном и стало причиной недовольства пользователей. Так, многие пишут, что Некоглай должен снять форму и не позорить военных. Некоторые даже предлагают блогеру поехать в Бахмут (украинское название города Артёмовска).
"Некоглай не [имеет] права носить украинскую военную форму. Ну да, он купил пару дронов, но эти дроны куплены на деньги украинцев, которые ему донатят", — написал комментатор.
"Сволочь, думает, что имеет право надевать форму наших военных, снимает в ней танцульки и чувствует себя кайфово", — подчеркнул другой пользователь.
"Ты моему отцу понравился. Собирай вещи, он тебя к себе привезёт, в военкомат", — пошутил третий.
Сам Некоглай уже ответил в телеграм-канале украинским недоброжелателям. В посте он подчеркнул, что, будучи на Украине, встречал только двенадцатилетних поклонников, а с негативом не сталкивался. Также блогер рассказал, что уже месяц находится в Молдавии.
Ранее Лайф сообщал, что Некоглай нарвался на уголовное дело из-за мести виновнице своих бед — главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В начале ноября 2022 года она попросила проверить блогера на предмет дискредитации ВС РФ из-за пародии на российского солдата. Это в итоге закончилось депортацией Некоглая. А 2 марта сообщалось, что Некоглай приехал в Киев с дронами и сломанной машиной для ВСУ.
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