Карину Нигай призвали проверить после запуска марафона, участие в котором стоит дороже, чем у Блиновской

Общественники из "Ветеранов России" попросили проверить на предмет неуплаты налогов фешен-блогершу Карину Нигай, они направили заявления в Генпрокуратуру РФ и СК. По данным SHOT, это произошло после того, как Нигай анонсировала новый марафон, участие в котором стоит дороже, чем у Елены Блиновской, — полтора миллиона с VIP-сопровождением.

Стилист и телеведущая заявила о запуске курса наставничества по "жизни вашей мечты". 30-летняя Нигай решила проводить офлайн-встречи у себя дома в Москве. Минимальный ценник за возможность побывать у неё в гостях — один миллион, максимальный — полтора миллиона рублей.