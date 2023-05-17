Карину Нигай призвали проверить после запуска марафона, участие в котором стоит дороже, чем у Блиновской
SHOT: "Ветераны России" призвали проверить блогера Карину Нигай
Карина Нигай. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karina_nigay
Общественники из "Ветеранов России" попросили проверить на предмет неуплаты налогов фешен-блогершу Карину Нигай, они направили заявления в Генпрокуратуру РФ и СК. По данным SHOT, это произошло после того, как Нигай анонсировала новый марафон, участие в котором стоит дороже, чем у Елены Блиновской, — полтора миллиона с VIP-сопровождением.
Стилист и телеведущая заявила о запуске курса наставничества по "жизни вашей мечты". 30-летняя Нигай решила проводить офлайн-встречи у себя дома в Москве. Минимальный ценник за возможность побывать у неё в гостях — один миллион, максимальный — полтора миллиона рублей.
По данным SHOT, у Нигай нет своей недвижимости в Москве. Она до сих пор прописана в Томске, откуда перебралась в столицу.
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Напомним, ранее под проверку подпал целый ряд известных блогеров. Первой стала чета Чекалиных: Лерчек и её мужу Артёму уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 млн рублей. Позже была задержана королева марафонов Елена Блиновская, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей (также не без участия супруга). На днях проверить на схему "Лерчек – Блиновской" попросили и мужа российской певицы Нюши Игоря Сивова.