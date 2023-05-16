"Я очень сильно рискую": В канале Блиновской появилось обращение к фанатам, но блогершу могли и подставить
В телеграм-канале Блиновской появилось несколько постов, несмотря на запрет
Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
В телеграм-канале блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и находящейся под домашним арестом, появилось несколько сообщений. Они опубликованы от её имени и размещены сегодня, 16 мая. При этом суд запретил королеве марафонов выходить в Сеть и пользоваться смартфоном.
В канале Елены Блиновской появились сообщения. Скриншот © t.me / Blinovskaya
"Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго... У меня столько новостей. Спасибо тем, кто поддерживает меня. Я очень сильно рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть что вам рассказать", — говорится в постах.
По данным SHOT, судебные приставы начали проверку по данному факту. Если подтвердится, что сама "королева марафонов" ведёт канал, то ей грозит ужесточение меры пресечения и перевод в СИЗО. Однако рассматривается и версия, что Блиновскую просто решили подставить. Об этом уже поспешили заявить члены её команды. По их словам, неизвестные пытаются "перегнать" подписчиков в другой канал.
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался в деле: именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и машины.