"Я очень сильно рискую": В канале Блиновской появилось обращение к фанатам, но блогершу могли и подставить

В телеграм-канале блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и находящейся под домашним арестом, появилось несколько сообщений. Они опубликованы от её имени и размещены сегодня, 16 мая. При этом суд запретил королеве марафонов выходить в Сеть и пользоваться смартфоном.

В канале Елены Блиновской появились сообщения. Скриншот © t.me / Blinovskaya

"Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго... У меня столько новостей. Спасибо тем, кто поддерживает меня. Я очень сильно рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть что вам рассказать", — говорится в постах.