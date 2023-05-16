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16 мая, 14:10

Стала известна роль "шестёрки" в деле Блиновской

Блиновская купила советский ВАЗ-21063 ради "блатного" номера для своего Bentley

Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская купила четыре года назад старый советский ВАЗ-21063 только ради "блатного" номера, чтобы поставить его на свой голубой Bentley Continental. Об этом пишет kp.ru.

Bentley Continental, принадлежащий Елене Блиновской. Фото © kp.ru

Bentley Continental, принадлежащий Елене Блиновской. Фото © kp.ru

Элитную иномарку за 15 миллионов рублей Блиновская приобрела в 2019 году. В России закон запрещает выбор желаемых букв и цифр для "красивого" номера. Поэтому блогерша купила в довесок старые "жигули", чтобы снять с них номер "005" и поставить его на своё авто. Неизвестно, во сколько обошлась "королеве марафонов" советская машина, обычно владельцы заламывают цены до нескольких миллионов, зная, что автохлам привлекателен заветным сочетанием цифр.

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Напомним, блогершу Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался в деле: именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и машины. У самой Блиновской, помимо всего, оказался внушительный автопарк BMW X6, Mercedes, Audi Q7, Bentley Continental, два Ford Mondeo и даже отечественный ВАЗ-21063 1988 года выпуска. У "шестёрки" номера Ярославской области.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Татьяна Миссуми
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