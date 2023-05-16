Стала известна роль "шестёрки" в деле Блиновской

Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская купила четыре года назад старый советский ВАЗ-21063 только ради "блатного" номера, чтобы поставить его на свой голубой Bentley Continental. Об этом пишет kp.ru .

Элитную иномарку за 15 миллионов рублей Блиновская приобрела в 2019 году. В России закон запрещает выбор желаемых букв и цифр для "красивого" номера. Поэтому блогерша купила в довесок старые "жигули", чтобы снять с них номер "005" и поставить его на своё авто. Неизвестно, во сколько обошлась "королеве марафонов" советская машина, обычно владельцы заламывают цены до нескольких миллионов, зная, что автохлам привлекателен заветным сочетанием цифр.