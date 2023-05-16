Стала известна роль "шестёрки" в деле Блиновской
Блиновская купила советский ВАЗ-21063 ради "блатного" номера для своего Bentley
Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская купила четыре года назад старый советский ВАЗ-21063 только ради "блатного" номера, чтобы поставить его на свой голубой Bentley Continental. Об этом пишет kp.ru.
Bentley Continental, принадлежащий Елене Блиновской. Фото © kp.ru
Элитную иномарку за 15 миллионов рублей Блиновская приобрела в 2019 году. В России закон запрещает выбор желаемых букв и цифр для "красивого" номера. Поэтому блогерша купила в довесок старые "жигули", чтобы снять с них номер "005" и поставить его на своё авто. Неизвестно, во сколько обошлась "королеве марафонов" советская машина, обычно владельцы заламывают цены до нескольких миллионов, зная, что автохлам привлекателен заветным сочетанием цифр.
Напомним, блогершу Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался в деле: именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и машины. У самой Блиновской, помимо всего, оказался внушительный автопарк BMW X6, Mercedes, Audi Q7, Bentley Continental, два Ford Mondeo и даже отечественный ВАЗ-21063 1988 года выпуска. У "шестёрки" номера Ярославской области.
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